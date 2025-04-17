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 | Ömer Faruk Dogan

Apple Intelligence, Facebook ve WhatsApp'ta yasaklandı: İşte sebebi

Meta, Apple'ın iOS 18 ile sunduğu yapay zeka özelliklerini kendi uygulamalarında devre dışı bıraktı. Facebook, WhatsApp ve Threads kullanıcıları artık Apple Intelligence'ın yazma araçları ve özel emojiler gibi işlevlerinden yararlanamıyor. Kararın sebebi ise Apple'ı çok kızdıracak.

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Apple Intelligence, Facebook ve WhatsApp'ta yasaklandı: İşte sebebi
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 15:34

Apple Intelligence iOS 18 ile duyuruldu ve geçtiğimiz ekim ayında iOS 18.1'in halka açık sürümüyle kullanıma sunuldu. Çoğu uygulama varsayılan olarak Apple Intelligence özelliklerini desteklese de, geliştiriciler bu işlevleri uygulamalarında kullanmama seçeneğine sahip; ve görünen o ki Meta bu yönde bir karar aldı.

META UYGULAMALARINDA APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİNİ YASAKLADI

Brezilyalı blog Sorcererhat Tech'in haberine göre, kullanıcıların yazı oluşturmasına, düzenlemesine ve metinleri gözden geçirmesine olanak tanıyan Writing Tools (Yazma Araçları) gibi Apple Intelligence özellikleri, Meta'nın Facebook, WhatsApp ve Threads dahil hiçbir uygulamasında artık kullanılamıyor.

Apple Intelligence, Facebook ve WhatsApp'ta yasaklandı: İşte sebebi

Genel olarak iPhone ve iPad kullanıcıları, bir metin alanına dokunarak Writing Tools'a erişebiliyor. Ancak Meta'nın iOS uygulamalarında bu seçenek görünmüyor. Ayrıca kullanıcılar Meta uygulamalarında Apple'ın yapay zeka destekli özel emojisi olan Genmoji'leri de oluşturamıyor ve paylaşamıyor.

Haberde, Meta'nın Instagram Hikayeleri'ne klavye çıkartmaları ve Memoji ekleme desteğini de kaldırdığı belirtiliyor, ki bu özellik daha önce mevcuttu.

META, KENDİ YAPAY ZEKASININ KULLANILMASINI İSTİYOR

Meta, Apple Intelligence'ın neden uygulamalarında kullanılamadığını açıklamıyor. Ancak tahmin yürütmek gerekirse, şirket kullanıcıları Apple Intelligence gibi alternatifler yerine kendi yapay zeka çözümü olan Meta AI'ı kullanmaya teşvik etmek istiyor olabilir. Meta AI, şirketin neredeyse tüm uygulamalarında mevcut ve metin oluşturma/düzenleme ile görsel üretme gibi işlevler sunuyor.

Geçtiğimiz yıl Wall Street Journal'da yayınlanan bir haberde, Apple ve Meta'nın, Facebook'un yapay zeka dil modeli Llama'yı Apple Intelligence'a entegre etmek için bir iş birliği görüşmesi yaptığı bildirildi. Ancak Apple'ın, Meta'nın gizlilik politikalarıyla uyumsuzluk nedeniyle bu anlaşmayı rafa kaldırdığı ifade edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Apple Intelligence nedir?
Apple Intelligence, iOS 18 ile birlikte gelen yapay zeka destekli bir sistemdir. Metin düzenleme, yazı yazma yardımı (Writing Tools), özel emojiler oluşturma (Genmoji) gibi kullanıcılara özel birçok işlev sunar.
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