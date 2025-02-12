WhatsApp profillerine yeni dokunuş: Kendi sosyal medya hesaplarınıza bağlantı ekleyebileceksiniz

WhatsApp, profillere sosyal medya bağlantıları ekleme özelliğini test ediyor. Artık WhatsApp hesabınıza, Instagram gibi platformların bağlantılarını ekleyebileceksiniz. İlk etapta sadece Instagram desteği sunulsa da, Facebook ve Threads gibi diğer Meta platformlarının da yakında bu listeye eklenmesi bekleniyor. Peki X (Twitter) ve LinkedIn gibi Meta dışı platformlara da yer verilecek mi? İşte detaylar.

"HAKKINDA" BÖLÜMÜNÜN YANINDA GÖRÜNECEK

Kullanıcılar, sosyal medya bağlantılarını profil ayarları üzerinden ekleyerek, isim, telefon numarası ve "Hakkında" bölümünün yanında görüntülenmesini sağlayabilecek. Ancak bu özellik tamamen isteğe bağlı olacak. Dileyen kullanıcılar hiçbir bağlantı eklemeyecek.

Beta sürümünde yalnızca Instagram bağlantıları eklenebilirken, ilerleyen dönemde Facebook ve Threads gibi diğer platformların da desteklenmesi bekleniyor. X (Twitter), LinkedIn ve diğer Meta'ya ait olmayan sosyal medya hesaplarının eklenip eklenmeyeceği henüz netlik kazanmadı.