WhatsApp, sohbet teması değiştirme özelliği hazırladı: İlk ekran görüntüleri geldi!

20 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:38

WhatsApp, kullanıcıların sohbet deneyimini kişiselleştirebileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android beta sürümünde test edilen bu özellikle, kullanıcılar sohbet balonları ve duvar kağıtlarının renklerini çeşitli temalar arasından seçerek özelleştirebilecek. Yeni özellik nasıl çalışacak? İşte detaylar.

WhatsApp durumlarına Instagram'daki gibi kişi etiketleme özelliği geliyor: Ancak bir fark var

WhatsApp durumlarına Instagram'daki gibi kişi etiketleme özelliği geliyor: Ancak bir fark var

WhatsApp​, kullanıcıların sohbet deneyimini kişiselleştirme imkanını bir adım öteye taşıyacak yeni bir özellikle gündemde. Sohbet temalarının özelleştirilebileceği bu özellik, kullanıcılara sohbet balonları ve duvar kağıtlarında çeşitli renk​ seçenekleri sunarak uygulamanın tasarımını değiştirme olanağı tanıyor.

WHATSAPP'TA 'KİŞİSEL TEMALAR' DÖNEMİ BAŞLIYOR

Android platformunda WhatsApp v2.24.20.12 beta sürümüyle kullanıma sunulan bu özellikle, kullanıcılar, önceden tanımlanmış birçok farklı tema arasından seçim yaparak, hem sohbet balonlarının hem de duvar kağıtlarının rengini kendi zevklerine göre ayarlayabilecek. Özellikle dikkat çeken detaylardan biri, seçilen temanın otomatik olarak renk koordinasyonu sağlaması ve tüm konuşmalarda görsel bir uyum sunması.

Yeni özellik, yalnızca görsel estetik sunmakla kalmayacak. Aynı zamanda kullanıcıların temaların parlaklık seviyelerini ayarlamalarına da olanak sağlayacak. Açık ve koyu temalar arasında kademeli geçiş yapılabilecek ve her tema, tüm sohbetlerde varsayılan olarak ayarlansa bile tek tek konuşmalar için manuel olarak değiştirilebilecek.

WHATSAPP, SOHBET TEMASI DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİNİ YAKINDA YAYINLAYACAK

En güzel tarafı ise, seçilen tema yalnızca o kullanıcı tarafından görülecek, yani herkes kendi kişisel sohbet temasını oluşturma fırsatına sahip olacak. "Android Authority" sitesinin belirttiğine göre WhatsApp'ın bu yeniliği, şimdilik sadece Android için beta sürümünde deneme aşamasında. Beta süreci tamamlandıktan sonra WhatsApp sohbet teması değiştirme özelliğini genel kullanıma açacaktır.