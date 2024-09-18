WhatsApp yeni özelliği ile kullanıcılarına para kazandıracak! 

18 Eylül 2024 00:06 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 00:19

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile kullanıcılarına para kazandırmayı hedefliyor. WhatsApp deneme aşamasındaki yeni özelliğini tüm kullanıcılarına açtığında para kazanma özelliği kullanıma açılacak. İşte herkesin merakla beklediği güncellemenin detayları...

WhatsApp kullanıcılarını endişelendiren haber! 'Bir Kez Görüntüle' özelliğinde hata keşfedildi

WhatsApp kullanıcılarını endişelendiren haber! 'Bir Kez Görüntüle' özelliğinde hata keşfedildi

WhatsApp sonunda bunu da yaptı! İşletme kullanıcılarının beklediği özellik geldi

WhatsApp sonunda bunu da yaptı! İşletme kullanıcılarının beklediği özellik geldi

Eski WhatsApp uygulaması için son günler: Kapatılacağı tarih belli oldu

Eski WhatsApp uygulaması için son günler: Kapatılacağı tarih belli oldu

Dünyanın en yaygın kullanılan çevrimiçi mesajlaşma platformu olan WhatsApp​, Meta​ tarafından bir güncelleme daha alacak. Uygulamanın performansını geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni özellikler bu güncellemelerle birlikte kullanıma sunarken yeni özelliği ile para da kazandıracak.

WHATSAPP'TAN KULLANICILARA PAZA KAZANMA FIRSATI!

WhatsApp yakında kullanıcılara para kazanma​ fırsatı sunan yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Android'in beta sürümünde test edilmeye başlanan özellik, kısa süre içinde kullanıcılara sunulacak.

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar kurdukları toplulukları diğer kullanıcılara devredebilecek ve aynı zamanda bu topluluklardan maddi kazanç elde edebilecekler.

YÖNETİCİLERDE DEĞİŞİKLİK

Beta sürümünde yer alan ekran görüntülerine göre, topluluğun yöneticisi devir işlemi sırasında yönetici pozisyonunda kalmaya devam edecek. Yenilikle beraber, WhatsApp topluluklarında yönetim değişikliğini kolaylaştırırken, yöneticilere topluluklarından para kazanma fırsatı tanıyacak.

Fakat yeni yönetici, devir işleminin ardından eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek. Bu süreç tamamen tarafların arasındaki anlaşmaya göre gerçekleştirilecek.