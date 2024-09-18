WhatsApp yeni özelliği ile kullanıcılarına para kazandıracak!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile kullanıcılarına para kazandırmayı hedefliyor. WhatsApp deneme aşamasındaki yeni özelliğini tüm kullanıcılarına açtığında para kazanma özelliği kullanıma açılacak. İşte herkesin merakla beklediği güncellemenin detayları...
Dünyanın en yaygın kullanılan çevrimiçi mesajlaşma platformu olan WhatsApp, Meta tarafından bir güncelleme daha alacak. Uygulamanın performansını geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni özellikler bu güncellemelerle birlikte kullanıma sunarken yeni özelliği ile para da kazandıracak.
WHATSAPP'TAN KULLANICILARA PAZA KAZANMA FIRSATI!
WhatsApp yakında kullanıcılara para kazanma fırsatı sunan yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Android'in beta sürümünde test edilmeye başlanan özellik, kısa süre içinde kullanıcılara sunulacak.
Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar kurdukları toplulukları diğer kullanıcılara devredebilecek ve aynı zamanda bu topluluklardan maddi kazanç elde edebilecekler.
YÖNETİCİLERDE DEĞİŞİKLİK
Beta sürümünde yer alan ekran görüntülerine göre, topluluğun yöneticisi devir işlemi sırasında yönetici pozisyonunda kalmaya devam edecek. Yenilikle beraber, WhatsApp topluluklarında yönetim değişikliğini kolaylaştırırken, yöneticilere topluluklarından para kazanma fırsatı tanıyacak.
Fakat yeni yönetici, devir işleminin ardından eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek. Bu süreç tamamen tarafların arasındaki anlaşmaya göre gerçekleştirilecek.
WhatsApp'ta para kazanmak hiç aklımdan geçmezdi ama bak şimdi ne güzel, ek gelir elde etmek için bir yol daha varmış