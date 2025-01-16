WhatsApp, tek seferlik fotoğrafı tekrar açma yöntemi keşfedildi: İstediğiniz kadar görüntüleyebilirsiniz

16 Ocak 2025 17:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:02

WhatsApp uygulamasında tek seferlik fotoğrafı tekrar açma hilesi olduğu ortaya çıktı. Muhtemelen Meta'nın henüz farkında olmadığı bir güvenlik açığı sayesinde, fotoğrafı "Bir kez görüntüle" yöntemiyle göndermiş olsanız bile alıcı, istediği kadar görüntüleyebiliyor.

WhatsApp uygulamasındaki "tek seferlik fotoğraf" özelliği, kullanıcıların bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraflar veya videolar göndermelerine olanak tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların gönderdikleri dosyayı karşıdaki kişinin birden fazla kez görmemesini istediği durumlarda işe yararken, bazı kullanıcılar ise bu fotoğrafları tekrar görüntülemek için "WhatsApp tek seferlik fotoğrafı tekrar açma" yöntemini araştırıyor.

WHATSAPP​ TEK SEFERLİK FOTOĞRAFI TEKRAR AÇMA YÖNTEMİ

Normal şartlarda alıcıların tek seferlik medyaları iletmesi, paylaşması ya da ekran görüntüsü alması mümkün değil. Ancak kullanıcılar tarafından keşfedilen bir yöntem, WhatsApp tek seferlik fotoğrafı tekrar açma hilesinin işe yaradığını gösteriyor.

Bu güvenlik açığını kullanarak tek seferlik fotoğrafları yeniden görüntülemek için şu adımları izlemek yeterli:

İlk adım olarak WhatsApp uygulamanızı açın.

Sağ alt köşede yer alan "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. "Ayarlar" menüsünde "Depolama ve Veriler" kısmına girin.

kısmına girin. Bu bölümde, "Depolama Alanını Yönet" seçeneğini seçin ve liste içerisinden tek seferlik fotoğrafı gönderen kişinin adına tıklayın.

seçeneğini seçin ve liste içerisinden tek seferlik fotoğrafı gönderen kişinin adına tıklayın. Ardından sol alt köşedeki sıralama seçeneğine tıklayın ve "En yeni" seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Son olarak, üzerinde soru işareti bulunan fotoğrafa tıklayarak, gönderilen tek seferlik fotoğrafı tekrar görüntüleyebilirsiniz.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMIYOR

WhatsApp tek seferlik fotoğrafı tekrar açma hilesi ile fotoğrafları sınırsız görüntüleme imkanınız olsa da ekran görüntüsü ve ekran kaydı alamıyorsunuz. Yalnızca fotoğrafı "Depolama alanını yönet" kısmına girerek görebiliyorsunuz. Telefonunuzun hafızasına kaydetme işlemi yapılamıyor.

Bununla birlikte tek seferlik fotoğrafı sınırsız görüntüleme hilesi, kullanıcıların gizliliğinin her zaman garanti altında olmadığını gösterse de bu güvenlik açığı hakkında WhatsApp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.