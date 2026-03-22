Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp, Türkçe dahil 21 dilde otomatik çeviri özelliğini test ediyor

Dil engelini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, iPhone kullanıcılarının farklı dillerdeki mesajları anında kendi dillerine çevirebilmesini sağlayacak bir özelliği test aşamasına soktu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 09:45

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması , farklı dilleri konuşan insanların mesajlaşmasını kolaylaştırmak adına yepyeni bir adım atıyor. WABetaInfo'nun haberine göre, uygulamanın TestFlight üzerindeki en son Beta sürümünde ortaya çıkan detaylara göre, kullanıcılara sohbet bazlı otomatik çeviri imkanı sunulacak.

HABERİN ÖZETİ

WhatsApp, farklı dilleri konuşan kullanıcıların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla sohbet bazlı otomatik çeviri özelliğini test ediyor.
WhatsApp'ın Beta sürümünde yer alan bu özellik, kullanıcıların belirledikleri hedef dile gelen mesajları anında çevirmelerini sağlayacak.
Çeviri işlemi cihaz üzerinde yerel olarak gerçekleştiği için uçtan uca şifreleme korunacak ve kullanıcı gizliliği güvence altına alınacak.
Yeni özellik Türkçe, İngilizce, Hintçe, Arapça, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, İspanyolca dahil toplam 21 dili destekleyecek.
WHATSAPP OTOMATİK ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

Kullanıcılar, ilgili ayarı aktif ettiklerinde gelen tüm mesajların belirledikleri hedef dile anında çevrildiğini görebilecek. Sistem, sohbetlerin tamamını anlık olarak tercüme edecek. Birebir görüşmelerin yanı sıra gruptaki herkesin aynı dilde mesaj göndermesi şartıyla grup sohbetlerinde de çalışacak.

İşlemlerin tamamı cihaz üzerinde yerel olarak gerçekleştirildiği için sohbetlerdeki uçtan uca şifreleme korumasının bozulmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların gizliliği çeviri esnasında tamamen korunmaya devam ediyor.

WhatsApp'ın çeviri özelliği, aralarında Türkçe, İngilizce, Hintçe, Arapça, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, İspanyolca da bulunan toplam 21 dili destekliyor. Henüz test aşamasında olan yeniliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı ile ilgili şimdilik resmi bir takvim paylaşılmadı.

