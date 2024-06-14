WhatsApp üç yeni görüntülü görüşme özelliğini duyurdu

14 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:40

WhatsApp, 2015 yılında kullanıma sunduğu arama özelliğini grup aramaları, görüntülü aramalar ve birden çok platformda destek sunarak geliştirmeye devam etti.

Şirket, blog sayfasında yaptığı duyuruda "Önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak ve cihazlarınızdaki arama deneyimini daha da zengin ve iyi hale getirecek birkaç güncellemeyi duyuruyoruz" ifadesini kullandı.

WHATSAPP'A GELECEK YENİ ÖZELLİKER

Ses ile birlikte ekran paylaşımı: Birlikte videolar izlemek için ideal olan bu özellikle artık ekranınızı paylaştığınızda sesi de paylaşabilirsiniz.

Birlikte videolar izlemek için ideal olan bu özellikle artık ekranınızı paylaştığınızda sesi de paylaşabilirsiniz. Daha fazla katılımcı: Artık tüm cihazlarınızda görüntülü aramalarda 32 kişiye kadar katılımcı ekleyebilirsiniz.

Artık tüm cihazlarınızda görüntülü aramalarda 32 kişiye kadar katılımcı ekleyebilirsiniz. Hoparlör vurgulama: Kimin konuştuğunu kolayca görmek için hoparlör otomatik olarak vurgulanır ve ekranda ilk sırada görünür.

Kullanıcılar nerede olursa olsun daha net aramalar yapabilmeleri için ses ve görüntü kalitesine odaklanmaya devam ettiğini belirten WhatsApp yönetimi, yakın zamanda arama güvenilirliğini artıran "MLow codec" bileşenini kullanıma sunduğunu vurguladı ve şöyle dedi:

"Mobil cihazlarda yapılan aramalar, gelişmiş gürültü ve yankı giderme özelliği sayesinde gürültülü ortamlarda arama yapmayı kolaylaştırır ve daha hızlı bağlantıya sahip olan kullanıcılarda görüntülü aramalar daha yüksek çözünürlükle gerçekleşir. Ağ bağlantınız zayıf veya kullandığınız cihaz eski olsa bile ses genel olarak daha nettir."