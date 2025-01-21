WhatsApp yeni dönem için düğmeye bastı: "Bu özellik olmadan nasıl yaşamışım" diyeceksiniz!

21 Ocak 2025 14:58 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:03

WhatsApp, Instagram Hikayeleri kadar popüler olmasa da kendi içinde bir Durumlar özelliğine sahip. Bu sekmede, 24 saat sonra kaybolan fotoğraf ve video paylaşabiliyorsunuz. Ancak durumlarınıza müzik eklemek istediğinizde, üçüncü parti uygulamalardan destek almanız gerekiyordu. Ancak WhatsApp, durumlara müzik ekleme özelliği ile bu sorunu çözüyor.

WhatsApp, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak kullanıcılarını heyecanlandıracak bir özelliği platformuna eklemeye hazırlanıyor. Meta​ çatısı altındaki WhatsApp​, yıllardır kullanıcıların beklentilerine yönelik geliştirmelerle dikkat çekerken, bu kez durumlara müzik eklemeözelliği ile karşımıza çıktı.

WHATSAPP, DURUMLARA MÜZİK EKLEME ÖZELLİĞİ GETİRİYOR

Geçtiğimiz yılın ekim ayında test sürecine alınan WhatsApp durumlara müzik ekleme özelliği, 2025 Ocak ayında uygulamanın Android Beta sürümünde kullanıcılarla buluştu. Beta sürümünü deneyimleyen kullanıcılar, platforma eklenen müzik ekleme butonunu hemen fark ederek sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Özelliğin kısa süre içinde ise tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Meta'nın Instagram​'da başarıyla uyguladığı müzik entegrasyonu, şimdi de WhatsApp kullanıcılarının hizmetine sunuluyor. Artık kullanıcılar, durumlarına müzik ekleyebilecek veya doğrudan müzik paylaşımı yapabilecek. Bu özellik Instagram kullanıcılarının Notlar, Hikayeler ve Gönderilerde müzik kullanma alışkanlıklarını WhatsApp'a taşıyor.

NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ın müzik özelliği, durum düzenleme ekranındaki simgelerden biri olarak yer alacak. Kullanıcılar bu simgeye dokunduğunda, Instagram'ın lisanslı müzik kataloğuyla aynı olan geniş bir müzik kitaplığına erişebilecek. Katalog üzerinden sanatçı adı, şarkı başlığı veya popüler müzikler arasında arama yapılabilecek. Ayrıca öne çıkan ve trend parçalar da keşfe açık olacak.

Durumlarda paylaşılan müzikler, Instagram'da olduğu gibi fotoğraflarda 15 saniye, videolarda ise video süresine göre ayarlanabilecek.