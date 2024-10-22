WhatsApp, yıllardır beklenen özelliği sonunda getiriyor: Kişi ekleme yöntemi yenilendi

22 Ekim 2024 17:35 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:51

WhatsApp, çoklu cihaz desteğini genişleterek artık kullanıcıların telefon haricindeki cihazlardan da kişi ekleyebilmesine olanak tanıyacak bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik, bilgisayar ve tablet üzerinden WhatsApp rehberini yönetmek isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunacak.

Sosyal medya devi Meta​, WhatsApp​'a yönelik kapsamlı güncellemeleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Hem mevcut kullanıcı kitlesini memnun etmek hem de yeni kullanıcılar kazanmak için büyük bir değişim sürecine giren WhatsApp, uzun süredir beklenen bir kişi ekleme özelliğini sonunda test aşamasına aldı.

WHATSAPP REHBERİNE TÜM CİHAZLARDAN KİŞİ EKLENEBİLECEK

WhatsApp kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri, uygulamaya birden fazla cihazdan giriş​ yapabilmelerine rağmen sadece telefon üzerinden rehbere kişi ekleyebilme zorunluluğuydu. Bilgisayar veya tabletten WhatsApp'a giriş yapan kullanıcılar, bu durumu büyük bir eksiklik olarak görüyordu.

WhatsApp'ın sahibi Meta, şikayetleri dikkate alarak önemli bir adım attı ve çoklu cihaz desteğini genişletti. Engadget.com'un haberine göre test aşamasındaki bir özellikle artık WhatsApp'a yalnızca telefondan değil, giriş yaptığınız diğer cihazlardan da kişi ekleyebileceksiniz.

WhatsApp'ın çoklu cihaz iletişim özelliğini önümüzdeki haftalar ve aylarda kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacağı belirtildi. Yani PC, tablet veya diğer bağlı cihazları üzerinden de WhatsApp kişilerini yönetmek isteyen kullanıcılar, biraz daha beklemek zorundalar.