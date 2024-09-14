WhatsApp'a büyük yenilik: Topluluklar artık başkalarına devredilebilecek!

14 Eylül 2024 16:42 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 17:20

WhatsApp, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle topluluk sahiplerine topluluklarını devretme imkanı sunuyor. Bu özelliğin, toplulukların ticari bir değer kazanmasının da önünü açabileceği tahmin ediliyor.

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, son güncellemesiyle gündeme bomba gibi düştü. Android için "2.24.19.34" kodlu beta sürümünde test edilmeye başlanan yeni özellik, topluluk sahiplerini yakından ilgilendiriyor. WhatsApp’ın bu hamlesi, toplulukların devredilmesini sağlayarak kullanıcıların potansiyel olarak para kazanabileceği bir kapı aralayabilir.

WHATSAPP​ TOPLULUKLARI BAŞKASINA DEVREDİLEBİLECEK

Test aşamasındaki bu özellik, topluluk yöneticilerine büyük bir esneklik sunuyor. Artık kullanıcılar, sıfırdan kurup büyüttükleri topluluklarını başkalarına devredebilecek. Böylece topluluk sahipliği, potansiyel olarak ticarete konu olabilecek bir hale geliyor.

TOPLULUĞUN YENİ SAHİBİ, ESKİSİNİ ÇIKARABİLECEK

Sızdırılan ekran görüntülerine göre, devredilen topluluğun eski sahibi, başlangıçta yönetici olarak kalmaya devam edecek. Ancak topluluğu devralan kişi, eski yöneticiyi görevden alabilecek. Bu sürecin nasıl işleyeceği ve şartların neler olacağı, topluluğu devreden ve alan kişilerin anlaşmalarına göre değişiklik gösterecek.

Meta​, bu yeni özellik hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği bilinmese de test aşamasında olması, lansmanın yakın olduğunu işaret ediyor.