WhatsApp'a çok faydalı yeni özellik geliyor: "Mesajını görmemişim" derdi bitecek

07 Aralık 2024 15:34 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:37

WhatsApp, Android için yeni beta güncellemesinde, sık iletişim kurulan kişilerden gelen okunmamış mesajlar için hatırlatma bildirimleri özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların önemli mesajları unutmasını önlemek için etkileşim sıklığına dayalı bir algoritma kullanıyor.

Yine WhatsApp, ve yine kullanıcılarının refahını artırmak için geliştirdiği yeni bir özellik... Meta bünyesinde faaliyet göstermeye devam eden platform, Android için 2.24.25.29 sürüm numarasıyla yayınlanan yeni beta güncellemesinde, unutulan mesajlar için hatırlatma bildirimleri seçeneğini kullanıcılara sundu. Bu özellik sayesinde, "Mesajını görmemişim" gibi durumlar artık tarihe karışabilir.

OKUNMAMIŞ MESAJLAR İÇİN HATIRLATMA BİLDİRİMİ GÖNDERECEK

WhatsApp'ın yeni özelliği, en sık iletişim kurduğunuz kişilerden gelen mesajları unutmanızı önlemek amacıyla tasarlandı. Eğer bir mesajı okunmamış bırakırsanız, WhatsApp dahili bir algoritma kullanarak bu kişilerin kim olduğunu belirleyecek ve size mesajı hatırlatacak. Bu sayede sürekli olarak uygulamayı kontrol etmenize gerek kalmadan önemli mesajlardan haberdar olacaksınız.

ALGORİTMA NASIL ÇALIŞIYOR?

WhatsApp, kullanıcıların etkileşim sıklığına dayalı olarak bir algoritma kullanmakta. Yani okumadığınız her mesajı değil, sadece çok mesajlaştığınız kişilerden gelen okunmamış mesajlar size bildirimle hatırlatılacak.

Sohbet mesajları için hatırlatma bildirimi özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemelerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki günlerde daha da fazla kişiye sunulacak.