WhatsApp'a yepyeni emojiler yolda! İşte ilk ekran görüntüsü

WhatsApp, Android beta sürümünde 8 yeni emojiyi kullanıma sundu. Yorgunluk ifadesinden Sark Adası bayrağına kadar pek çok yeni sembol, yakında tüm kullanıcılarla buluşacak.

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Son olarak Android beta kullanıcıları için yayınlanan WhatsApp 2.25.15.6 sürümü, 8 yeni emojinin uygulamaya ekleneceğini gözler önüne serdi.

Yeni emojiler, resmi olarak Unicode 16.0 emojileri arasında yer alıyor. WhatsApp emoji güncellemesi kapsamında uygulamaya eklenecek olan semboller arasında ise yorgunluk emojisi, parmak izi sensörü, kurumuş bir ağaç, sebze, harp, kürek, sıçrama efekti ve Sark Adası bayrağı bulunuyor.

YENİ WHATSAPP EMOJİLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

WABetaInfo'nun haberine göre, yeni emojilerin test süreci, şu anda WhatsApp Android beta sürüm kullanıcıları tarafından deneyimleniyor. Genel kullanıma sunulma tarihi henüz açıklanmamış olsa da, kısa sürede herkese açık hale gelmesi bekleniyor.