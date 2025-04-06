WhatsApp'ta fotoğraf ve video paylaşımları daha güvenli olacak: O seçenek kapatılabilecek

WhatsApp, kullanıcıların özel paylaşımlarını korumaya yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni geliştirilen özellik sayesinde gönderilen fotoğraf ve videolar, alıcının telefon galerisine kaydedilemeyecek.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini bir adım öteye taşıyacak yeni bir özellik geliştirdi. Android için yayınlanan en son beta sürümde ortaya çıkan yeni özellik, bir kullanıcının göndermiş olduğu fotoğraf ve videoların alıcı tarafından telefon galerisine kaydedilmesini engelleyecek.

KALICI OLARAK GÖNDERİLEN DOSYALARI KORUYACAK

Günümüzde birçok kişi, özel fotoğraf ve video içeriklerini, daha kontrollü bir şekilde paylaşmak istiyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik de tam da bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte. Daha önce yalnızca kaybolan mesajlar kapsamında sunulan içerik koruma mekanizması, artık kalıcı medya gönderimleri için de geçerli hale geliyor.

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın gizlilik menüsü altında yer alacağı belirtilen ayar, aktif edildiğinde alıcının medya dosyalarını cihazına indirmesinin önüne geçiyor. Alıcı, içerik üzerine dokunduğunda bu dosyayı saklayamayacağına dair bir uyarıyla karşılaşacak.

Elbette ekran görüntüsü almak ya da farklı bir cihazla içerikleri kaydetmek gibi dolaylı yollar hâlâ mümkün. Ancak doğrudan galeriye indirme özelliğinin kapatılması, kullanıcıların özel paylaşımlar konusunda daha güvende hissetmesini sağlayacaktır.

WhatsApp'ın yeni özelliğinin geliştirme süreci halihazırda devam ediyor. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.