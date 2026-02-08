Menü Kapat
WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor: Yakın arkadaş filtresi geliyor

WhatsApp, durum güncellemeleri için yeni bir gizlilik seçeneğini test ediyor. “Yakın arkadaşlar” listesi sayesinde paylaşımlar yalnızca seçilen kişilerle sınırlı kalabilecek.

WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor: Yakın arkadaş filtresi geliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması , durum paylaşımlarında gizliliği bir adım öteye taşıyacak yeni bir özellikle gündemde. Şirketin test ettiği “yakın arkadaşlar” seçeneği, kullanıcıların durum güncellemelerini herkese açık paylaşmak yerine yalnızca belirledikleri kişilerle paylaşmasına imkân tanıyacak.

WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor: Yakın arkadaş filtresi geliyor

DURUMLAR İÇİN SEÇİCİ PAYLAŞIM DÖNEMİ

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, durum paylaşmadan önce özel bir “yakın arkadaşlar” listesi oluşturacak. Bu listeyi hazırlamak için iki farklı yol bulunuyor. İsteyenler doğrudan durum ayarlarına girerek listeyi düzenleyebilecek, isteyenler ise durum paylaşım ekranı üzerinden bu ayarlara ulaşabilecek.

Sistem, klasik “herkes görsün” anlayışının dışına çıkmayı hedefliyor. Yani durum paylaşımları artık daha kontrollü, daha kişisel bir hâl alacak gibi görünüyor.

LİSTE DEĞİŞİYOR AMA ESKİ DURUMLAR ETKİLENMİYOR

Yakın arkadaşlar listesinin dinamik bir yapıya sahip olması da dikkat çeken detaylardan biri. Kullanıcılar bu listeye diledikleri zaman kişi ekleyip çıkarabiliyor. Ancak burada küçük ama önemli bir ayrıntı var: Yapılan değişiklikler, yalnızca bir sonraki durum paylaşımı için geçerli oluyor. Daha önce paylaşılan bir durum, o anki listede yer alan kişiler tarafından görülmeye devam ediyor.

WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor: Yakın arkadaş filtresi geliyor

ÖZEL PAYLAŞIMLARA ÖZEL İŞARET

Yakın arkadaşlara özel paylaşımlar sadece ayarlarla sınırlı kalmıyor. Bu grupta yer alan kişiler, durumu paylaşan kullanıcının profil fotoğrafının etrafında farklı renkte bir halka görecek. Böylece izleyici, karşısındaki durumun herkese açık değil, özel bir paylaşıma ait olduğunu kolayca anlayabilecek.

