Windows 11 güncellemesi hayal kırıklığı oldu! Yükleyenler bin pişman

26 Ocak 2025 11:51 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:51

Windows 11 için yayınlanan KB5050009 güncellemesi, Bluetooth cihazları, yerleşik kameralar ve kullanıcı arayüzünde ciddi sorunlara yol açtı. Teknoloji uzmanları, bu güncellemeyi yüklemekten kaçınılmasını öneriyor.

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi belli oldu! Tüm rakiplerine fark attı

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi belli oldu! Tüm rakiplerine fark attı

Microsoft, Windows 10​ için desteğini 14 Ekim 2025'te sonlandıracak. Windows 10 ve Windows 11​ kullanıcılarına da düzenli güncellemeler sunmaya devam ediyor. Ancak Windows 11'in 22H2 sürümüne gelen KB5050009 güncellemesi sonrası kullanıcıların karşılaştığı sorunlar ortalığı karıştırdı.

'WİNDOWS 11 KB5050009 GÜNCELLEMESİ' KRİZ ÇIKARDI

Güncellemeyi yükleyen Windows 11 kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konular arasında Bluetooth​ cihazlarıyla ilgili problemler yer alıyor. Kullanıcılar, kablosuz kulaklıkların düzgün çalışmadığını, sesin kesik kesik geldiğini veya tamamen kaybolduğunu belirtti. Hatta YouTube gibi platformlarda video izlerken bile ses sorunları rapor edildi.

Bir diğer dikkat çeken problem ise yerleşik kameraların tanınmaması oldu. Örneğin HP Spectre cihazında, güncelleme sonrası kameranın tamamen devre dışı kaldığı bildirildi. Güncellemeyi kaldıran kullanıcılar, kamerayı eski haline getiremediklerini ifade etti.

USB DAC bağlantısıyla çalışan kulaklıkların ani arızalanması, Alt+Tab kısayolunun takılması veya çökmesi, hatta bazı durumlarda Windows arayüzünün tamamen kilitlenmesi de kayda geçen diğer önemli sorunlar arasında yer alıyor.

Teknoloji uzmanları, bu sorunlardan etkilenmek istemeyen kullanıcıların KB5050009 güncellemesini yüklemekten kaçınmasını veya yüklemişlerse bir an önce kaldırmasını tavsiye ediyor. Öte yandan Microsoft'un en kısa zamanda yaşanan sorunlara yönelik bir çözüm sunması bekleniyor.