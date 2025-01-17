"Windows 11 yükseltmesi ücretli olacak" iddiasına cevap geldi: Microsoft son noktayı koydu

17 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:22

Microsoft, 2025 Ekim ayında Windows 10 için tüm güncelleme ve güvenlik desteğini sonlandıracak. Windows 10 kullanıcılarına sunulan "ücretsiz Windows 11 yükseltme" imkanının kaldırılacağı iddia edildi. Teknoloji devi firma, bu iddialara son noktayı koydu.

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Microsoft, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Windows 10 işletim sistemi için desteği sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket 2025 Ekim ayında Windows 10 kullanıcılarına yönelik tüm güncelleme ve güvenlik yamalarını durduracak. Bu sebeple kullanıcılar, ya Windows 11'e geçiş yapacak, ya Windows 11 yüklü yeni bir bilgisayar satın alacak ya da Windows 10'da kalmaya devam edecek.

WİNDOWS 11, ÜCRETSİZ YÜKSELTME İMKANINI KALDIRACAK MI?

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Windows 11 blog sayfasında yaptığı bir paylaşımda, işletim sistemine geçişin "sınırlı süreyle ücretsiz" olabileceğini ima eden bir ifadeye yer verdi. Bu durum, kullanıcılar arasında kafa karışıklığı ve tepkiye neden oldu. Teknoloji devi, tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı.

PCWorld'ün haberine göre Microsoft, "sınırlı süreyle ücretsiz" ifadesinin yanlış bir bilgiye dayandığını ve bu nedenle yazının kaldırıldığını belirtti. Şirket, Windows 11'e yükseltmenin şu an için ücretsiz olduğunu ve bunun bir zaman kısıtlamasına bağlı olmadığını açıkladı. Böylece, Windows 10 kullanıcılarının 2025 sonrası dahi ücretsiz yükseltme yapabileceği kesinleşti.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Windows 10 kullanıcılarının başvurabileceği iki seçenek bulunuyor: Windows 11 uyumlu bir bilgisayara sahipseniz, ücretsiz bir şekilde Windows 11'e geçiş yapabilirsiniz. Uyumlu bir cihaza sahip olmayanlar ise yeni bir bilgisayar edinmek durumunda kalabilir. Veya Windows 10'dan memnunsanız, hiçbir değişiklik yapmadan bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

WİNDOWS 10 GÜNCELLEMELERİ PARALI OLACAK

Windows 10 için güncelleme desteği sona erdikten sonra artık güncelleme ve güvenlik yamaları gelmeyecek. Ancak kurumsal kullanıcılar, 30 dolar karşılığında üç yıl boyunca Microsoft'tan özel güncelleme alabilecek. Bu sürenin sonundaysa ABD'li şirket, Windows 10'dan elini eteğini tamamıyla çekecek.