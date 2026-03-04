Windows 12 işletim sistemi geliyor: İlk özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Yapay zeka odaklı yeni Windows 12 işletim sisteminin tamamen modüler bir yapıyla ve abonelik tabanlı özelliklerle yıl bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Modüler yapı, kullanıcıların platforma belirli özellikleri ekleyip çıkarmasına olanak tanıyacak.

Yapay zeka odaklı Windows 12'nin yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşletim sistemi, tamamen modüler bir yapıya sahip olacak ve abonelik tabanlı özellikler sunacak. Microsoft'un CorePC mimarisiyle baştan aşağı yeniden tanımlanmış bir deneyim ve yeni bir arayüz tasarımı sunulacak. Gelişmiş yapay zeka servislerinden faydalanmak için özel bir NPU (Nöral İşlem Birimi) yongası gerekecek. Windows 10'un uzatılmış destek süresinin sona erdiği dönemde çıkacak ve Copilot çekirdek bir işletim sistemi unsuru haline gelecek.

PCWorld tarafından paylaşılan yeni rapora göre, "Hudson Valley Next" kod adıyla geliştirilen yeni işletim sistemi, Windows 10'un uzatılmış destek süresinin sona erdiği dönemde çıkış yapacak. Dünya çapında en çok kullanılan işletim sistemi ünvanını elinde bulunduran Windows, yapay zeka entegrasyonunu günlük kullanımın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

WINDOWS 12 İŞLETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Microsoft'un yıllardır üzerinde çalıştığı CorePC mimarisi projesi sayesinde işletim sistemi deneyimi baştan aşağı yeniden tanımlanacak.

Kullanıcılar, cihazlarını oyun odaklı veya daha hafif bir sistem olarak kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecek. Görsel açıdan da büyük yenilikler yolda. Şeffaf cam efektleri ve kayan görev çubuğu gibi detaylarla desteklenen yepyeni bir arayüz tasarımının gelmesi bekleniyor.

Öte tarafta, Microsoft'un ekosistemine entegre etmeye çalıştığı yapay zeka asistanı Copilot, artık sadece ek bir özellik olmaktan çıkıp çekirdek işletim sisteminin ana unsurlarından biri konumuna yükselecek. "Gelişmiş yapay zeka servisleri" olarak adlandırılan birtakım özelliklerin abonelik modeliyle sunulacağı konuşuluyor. İşletim sisteminin temel sürümü ise tek seferlik satın alımla elde edilebilecek.

Yeni yapay zeka özelliklerinden faydalanmak pek de ucuza mal olmayacak. Tıpkı bir önceki sürümde karşılaşılan TPM 2.0 zorunluluğu gibi yeni işletim sistemi de özel bir donanım gereksinimiyle gelecek. Kullanıcıların yapay zeka işlemlerini yürütebilmesi amacıyla cihazlarında özel bir NPU (Nöral İşlem Birimi) yongası bulundurması şart koşulacak.

NPU yongalarının henüz erken aşamada olduğu ve tüm sistemlerde yaygınlaşmadığı göz önüne alındığında, milyonlarca bilgisayar sahibinin yeni sürüme geçiş yapması engellenmiş olacak. Windows 11 kullanıcıları ise birkaç yıl daha resmi güncelleme desteği almaya devam edecek.