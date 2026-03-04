Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Fenomen maymun Punch'ın oyunu çıktı

Eski Fortnite geliştiricisi Richie Branson, Japonya'daki fenomen yavru maymun Punch'tan esinlenen "Zoo Fighter" adlı ücretsiz bir oyun geliştirdi. Yapım, tarayıcı üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.

Fenomen maymun Punch'ın oyunu çıktı
Japonya'daki Ichikawa 'nin internet fenomeni yavru maymun Punch, eski geliştiricisi Richie Branson tarafından oyuna dönüştürüldü. Branson, Punch'tan ilham alan ücretsiz web tabanlı "Zoo Fighter" oyununu piyasaya sürdü.

Fenomen maymun Punch'ın oyunu çıktı

HABERİN ÖZETİ

Fenomen maymun Punch'ın oyunu çıktı

Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nin internet fenomeni yavru maymun Punch, eski Fortnite geliştiricisi Richie Branson tarafından, hayvanat bahçesinde esaret altındaki hayvanlara dikkat çeken "Zoo Fighter" adlı ücretsiz bir web oyununa dönüştürüldü.
Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nin internet fenomeni yavru maymun Punch, eski Fortnite geliştiricisi Richie Branson tarafından bir oyuna dönüştürüldü.
Branson, Punch'tan ilham alan ücretsiz web tabanlı "Zoo Fighter" oyununu piyasaya sürdü.
Oyuncular, Punch rolünde saldırgan maymun sürülerine karşı mücadele ederek 100 düşmanı alt etmeyi hedefler.
Oyun, "hayvanat bahçesinde esaret altında olan tüm canlılara yazılmış bir aşk mektubu" niteliğindeki bir manifesto içerir.
Oyuna zoofighter.com adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.
Oyuncular, meşhur orangutan peluşuyla tasvir edilen Punch'ın rolünü üstlenerek saldırgan maymun sürülerine karşı mücadele ediyor. Amacınız: sağ veya sol fare tıklamaları ile, üzerinize gelen zorbaları daha saldıramadan geri püskürtmek. 100 düşman hedefini başarıyla alt ettiğiniz zaman Punch'ı güvenli bir hayvan barınağına göndermiş oluyorsunuz.

Uygulamaya entegre edilmiş "Daha Fazla Bilgi Edin" sekmesinde, projeyi "hayvanat bahçesinde esaret altında olan tüm canlılara yazılmış bir aşk mektubu" olarak nitelendiren bir manifesto yer alıyor.

Oyunu oynamak isteyenler, zoofighter.com adresine gidebilirler.

TGRT Haber
