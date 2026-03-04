Fenomen maymun Punch'ın oyunu çıktı

Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nin internet fenomeni yavru maymun Punch, eski Fortnite geliştiricisi Richie Branson tarafından oyuna dönüştürüldü. Branson, Punch'tan ilham alan ücretsiz web tabanlı "Zoo Fighter" oyununu piyasaya sürdü.

Oyuncular, meşhur orangutan peluşuyla tasvir edilen Punch'ın rolünü üstlenerek saldırgan maymun sürülerine karşı mücadele ediyor. Amacınız: sağ veya sol fare tıklamaları ile, üzerinize gelen zorbaları daha saldıramadan geri püskürtmek. 100 düşman hedefini başarıyla alt ettiğiniz zaman Punch'ı güvenli bir hayvan barınağına göndermiş oluyorsunuz.

Uygulamaya entegre edilmiş "Daha Fazla Bilgi Edin" sekmesinde, projeyi "hayvanat bahçesinde esaret altında olan tüm canlılara yazılmış bir aşk mektubu" olarak nitelendiren bir manifesto yer alıyor.

Oyunu oynamak isteyenler, zoofighter.com adresine gidebilirler.