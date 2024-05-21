Windows artık bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kaydedecek: Kullanıcılar tepkili

21 May 2024 17:01 - Güncelleme : 21 May 2024 17:02

ABD'li dev firmalardan Microsoft'un dün akşamki büyük yapay zeka etkinliğiyle birlikte tanıttığı "Recall" özelliği çok geçmeden eleştiri oklarının hedefine yerleşti.

"Copilot+ PC" tabanlı bilgisayarlara entegre edilecek "Recall", "Bilgisayarınızda yaptığınız her şey için bir fotografik hafıza" olarak tanıtıldı ve kullanıcıların cihazlarında gördükleri içerikler arasında arama yapmasına (bunu haftalar öncesine götürmesine) olanak verecek.

İlk bakışta kullanıcıların faydasına çalışan bir özellik gibi gözükse de Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın, "Recall, sürekli ekran görüntüsü alarak bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi hatırlayacak ve anlayacaktır" açıklaması ortalığı bir anda karıştırdı.

"GÖRÜNTÜLER BİLGİSAYARDA SAKLI KALACAK"

Microsoft'a göre bu ekran görüntüleri bir sunucu sisteminde tutulmayacak. Direkt olarak bilgisayarların işlemcileriyle işlenecek ve yerleşik depolama alanında duracak. Bununla birlikte Microsoft, yeni özelliğini kullanıcılara dayatmayacak ve istenirse Windows 11 ayarlarından kapatılabilecek.

ELON MUSK'TAN BLACK MIRROR BENZETMESİ

Elon Musk'ın kavgalı olduğu OpenAI şirketine en az 10 milyar dolarlık yatırım yapan Microsoft, "Recall" ile Tesla CEO'sunun da tepkisini çekti. Musk, "Bu bir Black Mirror bölümü" diyerek özelliğin kapatılmasının gerektiğini ifade etti.