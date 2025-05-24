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 | Banu İriç

X çöktü, Elon Musk’tan itiraf geldi!

X platformunda günlerdir süren erişim sorunlarının perde arkasında ne olduğu merak konusuydu. Sessizliğini bozan Elon Musk, sistemin yedekleme işlevinin devreye girmediğini kabul etti ve büyük operasyonel açıkları itiraf etti.

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X çöktü, Elon Musk’tan itiraf geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 20:26

Sosyal medya platformu X'te son günlerde yaşanan erişim sorunları kullanıcıların tepkisini çekerken, platformun sahibi Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Musk, sistemlerin beklenen yedekleme işlevini yerine getiremediğini ve büyük operasyonel iyileştirmelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

X çöktü, Elon Musk’tan itiraf geldi!

YANGIN YÜZÜNDEN ÇÖKTÜĞÜ İDDİASINA BÖYLE YANIT VERDİ

Platformla ilgili gelişmeleri aktaran bir hesap, X'teki kesintilerin Oregon’daki veri merkezinde çıkan yangınla bağlantılı olabileceğini iddia etti. Bu iddiaya doğrudan yanıt veren Musk, erişim sorunlarını kabul ederek, "Yeniden 7/24 çalışır haldeyim. Konferans odalarında, sunucu odalarında, hatta fabrika alanlarında uyuyorum" dedi.

Musk, yalnızca X’e değil, aynı zamanda yapay zekâ girişimi xAI, Tesla ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Starship fırlatmasına da yoğunlaştığını belirterek, "Çünkü bu dönem, birçok kritik teknolojinin devreye girdiği bir eşik. X’te bu hafta yaşananlar, sistemsel açıklarımızı net biçimde gösterdi. Yedekleme sistemleri devreye girmeliydi ama çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Musk'ın açıklamaları, X’in teknik altyapısına dair tartışmaları yeniden alevlendirirken, kullanıcılar kalıcı çözümler bekliyor.

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#Teknoloji
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