X, dikey video akışı özelliğini küresel olarak kullanıma sundu

26 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:06

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu, iOS kullanıcılarına özel "Dikey Videolar" sekmesini küresel olarak kullanıma sundu ve bu özellikle TikTok gibi platformlara rakip olmayı hedefliyor. Peki nasıl kullanılır?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu​, dikey video akışı özelliğinin küresel lansmanına başladı. ABD'de kısa bir süre önce kullanıma sunulan bu yeni platform, artık Hindistan, Avustralya ve bazı Avrupa pazarları dahil olmak üzere dünya genelindeki iOS​ (iPhone) akıllı telefon kullanıcılarına sunuldu.

X, 'DİKEY VİDEOLAR' SEKMESİNİ İOS KULLANICILARINA AÇTI

Platformun sözcüsü, TechCrunch sitesine verdiği demeçte, yeni özelliğin şu an yalnızca iOS kullanıcılarına sunulduğunu, Android​ kullanıcılarının ise bir süre daha beklemesi gerektiğini belirtti. Android sürümünün ne zaman kullanıma açılacağına dair kesin bir tarih verilmezken, iOS kullanıcıları uygulamada "Grok" düğmesinin yanındaki özel bir sekme aracılığıyla dikey video akışına erişebiliyor.

X, TikTok yasağının bir sonucu olarak TikTok​'un pazardaki geleceğine ilişkin belirsizliğin ortasında Amerika'da dikey video akışını yayınladı. Başkan Trump, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için uygulamanın ABD'deki faaliyetlerini tamamen bırakmasa bile kontrolün bir kısmını ABD'li bir kuruluşa devredecek bir anlaşma yapması için süreyi uzattığından, yasağın uygulanması şu anda ertelendi.

EK GELİR ELDE ETMENİZİ SAĞLIYOR

Yeni video özelliği, eğlence sağlamanın yanı sıra, X'in kullanıcıların birkaç kısa videoda gezindikten sonra reklam göstermesine de olanak tanıyor. Bu, Instagram, TikTok ve diğerleri de dahil olmak üzere sosyal ağlarda yaygın bir strateji olan, kullanıcıların video içeriğiyle etkileşimde kalmasını sağlayarak şirketin ek gelir elde etmesine yardımcı oluyor.

Video deneyimleri genel olarak X için önemli bir odak noktası haline geldi. Geçtiğimiz yıl platform, içerik oluşturucuların ve kuruluşların videolarını göstermek için bağımsız bir TV uygulaması başlattı. X ayrıca 2022 yılında kullanıcıların zaman akışında bir videoya dokunup yukarı kaydırarak kısa videolar arasında gezinebilmelerini sağladı.