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 | Ömer Faruk Dogan

X, güvenli mesajlaşma platformu Signal’i engelledi! DOGE detayı dikkat çekti

X, Signal.me bağlantılarının platformda paylaşılmasını engellemeye başladı. Kullanıcılar, tweet, DM ve biyografi alanlarında Signal.me linklerini eklemeye çalıştıklarında farklı hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Bu durumun sebebi ise Elon Musk’ın DOGE’si (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) ile alakalı olabilir.

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:01

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların Signal.me bağlantılarını paylaşmasını engellemeye başladı. Şirket bu durumun sebebini henüz açıklamadı ancak bazı tahminler mevcut.

The Verge sitesinin haberine göre, X kullanıcıları, Signal.me bağlantılarını paylaştıklarında farklı hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Bazı uyarılar, bağlantının spam, zararlı içerik veya kötü amaçlı yazılım barındırdığı yönünde olurken, bazıları ise yalnızca “Bir şeyler ters gitti ama endişelenme, hadi bir kez daha deneyelim” şeklinde genel bir hata mesajı veriyor.

Sorunu ilk olarak teknoloji muhabiri Matt Binder fark etti. İlginç bir şekilde, Signal.org alan adına sahip bağlantıların sorunsuz bir şekilde paylaşılabildiği bildirildi. Telegram gibi benzer hizmetlerin bağlantılarında da herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi.

HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ?

X üzerindeki Signal.me engellemesi, yalnızca bağlantı paylaşımını etkilemiyor. Kullanıcılar Signal.me bağlantılarını tweet veya DM yoluyla da paylaşamıyor ve bu URL’leri profil biyografilerine eklemeleri durumunda "kötü amaçlı yazılım" uyarısı alıyor.

X, SIGNAL’İ BİLİNÇLİ Mİ ENGELLİYOR?

Signal, özellikle gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve muhbirler tarafından güvenli haberleşme aracı olarak tercih ediliyor.

Son dönemde ABD’de çok sayıda federal çalışanın, DOGE’nin (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) devlet kurumlarındaki verilere erişerek yaptığı işlemleri basına bildirmek için Signal platformunu kullandığı iddia edildi. Bu engellemenin söz konusu iddialarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

X daha önce, kullanıcıların Facebook, Instagram, Mastodon ve Substack gibi platformlara yönelmesini engellemek amacıyla bazı bağlantıları kısıtlamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Signal uygulaması kimin?
Signal uygulaması, herhangi bir kişiye ya da kuruma ait değil. Tamamen özgür ve açık kaynaklı olarak geliştiriliyor. Şifreli bir sesli - görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması olarak faaliyet gösteren Signal, “Signal Vakfı” ve “Signal Messenger LLC” tarafından yönetiliyor.
ETİKETLER
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#Teknoloji Haberleri
#Teknoloji
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