X kullanıcılarına bir iyi bir kötü haber: Elon Musk Grok'u bedava yapıyor ama bir şart var

11 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:15

Elon Musk'ın X platformuna entegre ettiği yapay zeka sohbet botu Grok, şu anda yalnızca X Premium abonelerine sunuluyor ve yakında ücretsiz bir versiyonunun da kullanıma açılacağı duyuruldu. Ancak ufak bir sorun var!

Google ve OpenAI gibi şirketler, yapay zeka sektöründe kendi ürünleriyle faaliyet gösterirken Elon Musk'ın xAI şirketi de bunları kıyısından köşesinden takip ediyor. X'e entegre edilen ve şu anda yalnızca X Premium abonelerinin erişimine açık olan Grok sohbet botunun çok yakında ücretsiz bir sürümünün çıkacağı öğrenildi.

X PREMİUM'U KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?

Bu hamle, Elon Musk'a jeneratif yapay zeka (AI) sohbet robotu Grok'u daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunma fırsatı verecek. Social Media Today'ın haberine göre, halihazırda X Premium'u yalnızca yaklaşık 1,3 milyon kullanıcı tercih ediyor, bu da X'in kullanıcı tabanının sadece yüzde 0,26'sına tekabül ediyor.

Her ne kadar spesifik olarak Grok'u kaç kişinin kullandığı belli olmasa da, veriler botun oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu anlamına geliyor.

GROK ÜCRETSİZ VERSİYONU, KISITLI OLACAK

Tabii Elon Musk gibi "her servisten para almaya çalışan" bir kişi işin içinde olduğundan, Grok'un ücretsiz versiyonu bile tam anlamıyla "ücretsiz" olmayacak. Ücretli sürüme göre belirli kısıtlamalara sahip olacağı ancak bu kısıtlamaların nasıl olacağı henüz belli değil.

Bu arada Grok'u kullanmak isteyenler için X Premium fiyatları da şu şekilde: