X (Twitter) yasaklandı, Bluesky kullanıcı sayısı pik yaptı!

02 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:06

Brezilya X'i (Twitter) kapattı! VPN kullananlar için de kötü haber

Brezilya X'i (Twitter) kapattı! VPN kullananlar için de kötü haber

Brezilya'da mahkemenin X'i (eski adıyla Twitter) yasaklama kararı, sosyal medya dünyasında dengeleri değiştirdi. Yasak özellikle, eski Twitter CEO'su tarafından kurulan Bluesky gibi rakip platformların hızla yükselmesine neden oldu. Bluesky'ın kullanıcı sayısı pik yapmış durumda.

BLUESKY, 500 BİNDEN FAZLA YENİ KULLANICI KAZANDI

Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, 500 binden fazla yeni kullanıcı kazandı ve platformdaki etkinlik seviyeleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu hızlı yükselişle birlikte Bluesky, Brezilya'daki ücretsiz iPhone uygulamaları listesinde bir numarada yer aldı ve ikinci sıradaki Threads'in hemen önüne yerleşti. Bluesky CEO'su Jay Graber, bu durumu "Aferin Brezilya, doğru seçimi yaptınız" diyerek kutladı.

Bluesky'nin bu büyümesi, Şubat 2024'te halka tamamen açılan ve kendisini "sosyal uygulamaların kısa kralı" olarak tanımlayan bir platform için oldukça dikkat çekici. Şirket, Mayıs 2024 itibarıyla 6 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını belirtti.

Bluesky, 2019 yılında Twitter destekli bir girişim olarak, merkeziyetsiz bir sosyal protokol oluşturmak amacıyla duyurulmuştu. Ancak zamanla bağımsız bir kamu yararına şirket haline gelen Bluesky'ın kurucusu Jack Dorsey, bu yılın başlarında yönetim kurulundan ayrıldı.

BREZİLYA, X PLATFORMUNU NEDEN YASAKLADI?

Elon Musk'ın sahip olduğu X platformu Brezilya'da zor durumda. Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes ile şirket arasında, seçimle ilgili yanlış bilgilendirme içeriklerine yönelik bir yasal mücadele devam ediyor.

X, bu ayın başlarında Brezilya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladıktan sonra, Moraes şirketi yasal bir temsilci atamaması halinde yasaklayacağı konusunda uyarmıştı. Cuma günü bu gerçekleşti ve ayrıca VPN kullanarak yasağı aşmaya çalışan kullanıcıların da para cezalarına karşılaşacağı açıklandı.