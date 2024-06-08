Xbox Game Pass, Haziran 2024 oyunlarını açıkladı: Toplam değeri 4200 TL!

08 Haziran 2024 09:07 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:07

XBOX yeni el konsolu Xbox Portable'ı 9 Haziran'da bir etkinlik ile tanıtacak

XBOX yeni el konsolu Xbox Portable'ı 9 Haziran'da bir etkinlik ile tanıtacak

Microsoft, Xbox Game Pass platformuna yeni ekleyeceği oyunları açıkladı. Şirket listeyi her ay düzenli olarak eklediği oyunlarla genişletiyor. Haziran ayının ilk yarısında 6 adet oyunu daha kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı.

Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, 6-18 Haziran arasında Octopath Traveler, Isonzo ve Depersonalization başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlar getirecek. Bununla birlikte bazı oyunlar platformdan ayrılacak.

XBOX GAME PASS ÜCRETSİZ OYUNLARI (HAZİRAN 2024)

6 Haziran - 18 Haziran 2024 tarihlerinde Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde;

Octopath Traveler (Cloud, Console ve PC) - 6 Haziran

Octopath Traveler 2 (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) - 6 Haziran

Depersonalization (PC) – 12 Haziran

Isonzo (Cloud, Console ve PC) – 13 Haziran

The Callisto Protocol (Cloud, Console ve PC) – 13 Haziran

Still Wakes the Deep (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 18 Haziran

Öte yandan 15 Haziran itibarıyla aşağıdaki oyunlar Xbox Game Pass'ten kaldırılacak;