Xbox Game Pass, Haziran 2024 oyunlarını açıkladı: Toplam değeri 4200 TL!
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Microsoft
08 Haziran 2024 09:07 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:07
Xbox Game Pass, Haziran 2024 tarihinde oyun kataloğuna ekleyeceği yeni yapımları duyurdu. 18 Haziran'a kadar platforma 6 yeni oyun eklenirken, 15 Haziran'dan sonra da çok sayıda oyun kaldırılacak.
Microsoft, Xbox Game Pass platformuna yeni ekleyeceği oyunları açıkladı. Şirket listeyi her ay düzenli olarak eklediği oyunlarla genişletiyor. Haziran ayının ilk yarısında 6 adet oyunu daha kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı.
Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, 6-18 Haziran arasında Octopath Traveler, Isonzo ve Depersonalization başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlar getirecek. Bununla birlikte bazı oyunlar platformdan ayrılacak.
XBOX GAME PASS ÜCRETSİZ OYUNLARI (HAZİRAN 2024)
6 Haziran - 18 Haziran 2024 tarihlerinde Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde;
- Octopath Traveler (Cloud, Console ve PC) - 6 Haziran
- Octopath Traveler 2 (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) - 6 Haziran
- Depersonalization (PC) – 12 Haziran
- Isonzo (Cloud, Console ve PC) – 13 Haziran
- The Callisto Protocol (Cloud, Console ve PC) – 13 Haziran
- Still Wakes the Deep (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 18 Haziran
Öte yandan 15 Haziran itibarıyla aşağıdaki oyunlar Xbox Game Pass'ten kaldırılacak;
- Bramble: The Mountain King (Cloud, Console ve PC)
- High on Life (Cloud, Console ve PC)
- Rune Factory 4 Special (Cloud, Console ve PC)
- Spacelines from the Far Out (Cloud, Console ve PC)
- The Bookwalker (Cloud, Console ve PC)
Kaynak: Microsoft