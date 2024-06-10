Xbox Series X/S yenilendi: Üç yeni oyun konsolu tanıtıldı
Microsoft, Xbox Series X/S konsolları için üç yeni versiyon tanıttı. Yeni modeller arasında özellikle 'tamamen disksiz' Series X dikkatleri çekti. İşte yeni konsolların özellikleri ve fiyatları...
Microsoft, oyun dünyasının merakla beklediği Xbox Games Showcase başlıklı etkinliğini dün gerçekleştirdi. 1 saatten fazla süren sunum, yepyeni Xbox oyunlarıyla kullanıcıları baş başa bırakırken, aynı zamanda yenilenmiş Series X/S modelleri de görücüye çıkarıldı.
Microsoft konferansta üç yeni Xbox Series X/S konsolu tanıttı. Bunlardan bir tanesi disksiz yani tamamen dijital bir Series X olurken, diğer ikisiyse tam 2 TB depolama alanına sahip özel tasarım Series X ve beyaz renkli 1 TB'lik Series S olarak karşımıza çıktı.
MICROSOFT, KONSOLDA DİSK DEVRİNİ KAPATIYOR MU?
Xbox Series S tamamen disksiz olarak piyasaya sürülmüştü. Bilmeyenler için bu, konsola yalnızca Xbox Mağazası üzerinden oyun yükleyebileceğiniz anlamına geliyor. Series X ise geleneksel olarak oyun CD sürücüsüne sahipti, ta ki düne kadar.
Beyaz renkli ve tamamen dijital Xbox Series X, 1 TB depolama alanıyla birlikte bu yılın sonunda 449,99 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Disk sürücülü Series X'lerin akıbetiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
BEYAZ XBOX SERIES S (1 TB)
Uygun fiyatlı olduğu için sevildiği kadar düşük performansı nedeniyle sıkça eleştirilen Series S, artık 1 TB depolama alanı + beyaz renk seçeneği ile satın alınabilecek. Yıl sonunda satışa çıkacak cihazın fiyatı 349,99 dolar olarak belirtildi.
2 TB DEPOLAMALI XBOX SERIES X
Microsoft, "Galaxy Black" olarak adlandırdığı uzay esintilerine sahip 2 TB depolama kapasiteli Xbox Series X modelini yalnızca belirli ülkelerde sunacak. Bu ülkelerin listesi henüz bilinmese de konsolun 599,99 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılara hitap edeceği aktarıldı.