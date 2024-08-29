X’e (Twitter) erişim problemi! Dünya genelinde kullanıcılar giriş yapamıyor
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 23:54 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 00:19
Son dakika haberi: Dünya genelinde X’e (Twitter) erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor.
Dünya genelinde X’e (Twitter) erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. X ekibinden henüz açıklama gelmedi. Milyonlarca kullanıcı X'e giriş probleminin nedenini araştırıyor.
Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
GÖNDERİ YÜKLENMEDİ HATASI
Kullanıcılar uygulamaya girince ‘gönderi yüklemedi’ hatası ile karşılaşıyor.
Son 24 saatlik hata tespit raporuna göre saat 22.00'dan itibaren Twitter'da (X) erişim sorunu yaşandığı göründü.
Kaynak: tgrthaber.com