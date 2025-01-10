X yeni etiket sistemini devreye alıyor: Belli hesaplar için zorunlu olacak

10 Ocak 2025 14:08 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:25

X, parodi hesapların gerçek kişi veya kuruluşlarla karıştırılmasını önlemek için "Parodi Hesap" etiketini devreye soktu. Bir ünlü kişi veya kurum/kuruluş adına parodi hesap açan kullanıcılar, isteğe bağlı olarak bu etiketi ekleyebilecek. Ancak etiket yakında zorunlu olacak.

X, bugün itibarıyla parodi veya hiciv amaçlı açılan profilleri, orijinallerinden ayrıştırmak amacıyla "Parody Account" (ParodiHesap) olarak etiketleyeceğini duyurdu. Geçmişte, aralarında haber sunucularının da bulunduğu bazı kişilerin, parodi hesaplarından yapılan paylaşımları, ilgili kişi veya kuruluşların gerçek açıklamaları sandığı olmuştu. Hatta aynı şey Merve Boluğur'un da başına geldi.

PARODİ HESAPLAR ETİKETLENECEK

X, yaptığı açıklamada, etiketlerin hem hesaplarda hem de gönderilerde görüneceğini belirtti. Platform, "Parodi hesaplara yönelik profil etiketlerini devreye alıyoruz. Bu etiketleri, şeffaflığı artırmak ve kullanıcıların bu tür hesapların, parodisini yaptıkları kişi ya da kuruluşa ait olduğunu düşünmemelerini sağlamak amacıyla tasarladık" ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR ETİKETİ KENDİLERİ EKLEYEBİLECEK

Şu anda X kullanıcılarının bu etiketi kendilerinin eklemesi gerekiyor. Kullanıcılar, Ayarlar ve Gizlilik > Hesabınız > Hesap Bilgileri bölümüne giderek "Parodi, yorum ve hayran hesabı" seçeneğini işaretleyebiliyor.

Etiketin açıklamasında, "Parodi, Hayran ve Yorum etiketleri, hesapların başka bir kişi, grup veya kuruluşu temsil ettiğini açıkça belirterek bu varlık hakkında tartışmak, hicvetmek veya bilgi paylaşmak amacıyla kullanıldığını gösterir" ifadeleri yer alıyor. Etiket, yanlış anlaşılmaları önlemek ve bu tür hesapların resmi bir bağlantı imasında bulunmasını engellemek için tasarlandı.

ZORUNLULUK YOLDA

X, parodi hesaplar için bu etiketlerin zorunlu hale geleceği tarihi yakında açıklayacağını belirtti. Şirketin kimlik doğrulama politikası, taklit hesaplara izin vermezken, platform kurallarına uygun parodi, yorum ve hayran hesaplarına müsamaha gösteriyor.