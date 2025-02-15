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 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi 15 Ultra global çıkış tarihi resmen açıklandı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra modelini 2 Mart 2025'te tanıtacağını duyurdu. MWC 2025 kapsamında sergilenecek olan cihaz, 50 Megapiksel Sony LYT-900 ana kamera, 200 MP periskop lens, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 90W hızlı şarj gibi üst düzey özelliklerle geliyor. Cihaz, yılın en iddialı telefonlarından biri olacak.

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Xiaomi 15 Ultra global çıkış tarihi resmen açıklandı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı
KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 16:10

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra için beklenen duyuruyu yaptı. Şirketin CEO'su Lei Jun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda cihazın çıkış tarihini resmen açıkladı. Xiaomi 15 Ultra, 2 Mart 2025'te düzenlenecek bir lansman etkinliği ile tanıtılacak. Peki Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Xiaomi 15 Ultra tasarımı

XIAOMI 15 ULTRA MWC 2025'TE SERGİLENECEK

Yeni model, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025 kapsamında sahne alacak. Xiaomi, cihazın resmi tanıtımını etkinlikten bir gün önce yapacak ve 3-6 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrindeki etkinlik alanında ziyaretçilere sergileyecek.

XIAOMI 15 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri konusuna gelecek olursak; yeni modelin en dikkat çeken kamera özelliklerinden biri, 50 Megapiksel çözünürlüğündeki 1 inçlik Sony LYT-900 ana sensörü olacak. Bu kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisiyle daha net fotoğraflar çekecek. Ayrıca 200 Megapiksel Samsung HP9 periskop telefoto lens, 3x optik zoom ve optik sabitleme özellikleriyle geliyor.

Xiaomi 15 Ultra ön ve arka tasarımı

- Boyutlar: 161.3 x 75.3 x 9.48 mm

- Ağırlık: 229 gram

- Ekran: 6.73 inç LTPO AMOLED, 1440 x 3200 piksel (QHD+)

- Yenileme hızı: 1 Hz – 120 Hz adaptif

- Ekran koruma: Xiaomi Shield Glass 2.0

- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm)

- RAM: 16 GB

- Depolama: 512 GB / 1 TB

- Ön Kamera: 32 Megapiksel

- Arka kameralar: 50 Megapiksel Sony LYT-900 ana sensör + 50 Megapiksel Samsung JN5 ultra geniş açılı sensör + 50 Megapiksel Sony IMX858 telefoto lens (3x optik zoom) + 200 Megapiksel Samsung HP9 periskop telefoto lens (3x optik zoom)

- Batarya: 5.410 mAh

- Şarj desteği: 90W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj

- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2

Xiaomi 15 Ultra

XIAOIMI 15 ULTRA FİYATI

Teknik özellikleri, Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max gibi amiral gemisi modellere kafa tutan güçlü bir modelin bizleri karşılayacağını gösteren Xiaomi 15 Ultra, iddialara göre 512 GB versiyonu için 1.499 dolar isteyecek. 2 Mart'ta gerçekleştirilecek resmi lansmanda cihazın piyasaya çıkış tarihi ve diğer detayları daha net bir şekilde karşımıza çıkacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi 15 Ultra ne zaman çıkacak?
Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre, Xiaomi 15 Ultra 2 Mart'ta global olarak tanıtılacak.
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#Teknoloji
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