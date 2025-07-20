Xiaomi otomobilin menzili gerçekten 258 kilometre düşük çıktı

Çinli medya kuruluşu Sohu'nun gerçekleştirdiği testte, 2026 model Xiaomi YU7 Max’in 21 inç jantlı versiyonu kullanıldı. Test esnasında lastik basıncı 2.9 bar olarak ayarlandı, sürüş modu “Konfor” seçildi ve araçta sadece bir sürücü ile bir yolcu bulundu. Dışarısı 30 dereceydi, içeride klima 23–24 dereceye ayarlıydı. Araç yaklaşık 100 km/s sabit hızla, 84 kilometrelik bir güzergahta test edildi.

BEKLENTİYLE GERÇEK ARASINDA 258 KM FARK

Tüm bu koşullarda YU7, menzil göstergesi sıfırlanana kadar 483 kilometre yol yaptı. Batarya tamamen tükenmeden önce de 9 kilometre daha gitti. Sonuç: toplamda sadece 492 kilometre. Bu da vaadedilen menzilin yalnızca yüzde 65.5’i. Aradaki fark tam 258 kilometre.

CLTC Mİ FAZLA İYİMSER?

Xiaomi'nin menzil verileri Çin’in CLTC test standardına göre açıklanmıştı. Ancak bu metodun, Avrupa’daki WLTC’ye kıyasla yüzde 15-25 daha iyimser olduğu biliniyor. Yine de YU7’deki bu kadar büyük fark dikkat çekici bulundu. Araç test boyunca ortalama 100 kilometrede 20.2 kWh enerji tüketti.

ŞARJ PERFORMANSI PARLAK

Testin olumlu tarafı ise şarj süresi. YU7'nin bataryası 0’dan %100’e yalnızca 37 dakikada dolarken, %5’ten %70’e ulaşmak sadece 14 dakika sürdü. b