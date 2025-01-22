Xiaomi, tablet cihazlarını oyun konsoluna dönüştürüyor: WinPlay teknolojisi tanıtıldı

22 Ocak 2025 16:00 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:00

Xiaomi, yeni "WinPlay" teknolojisiyle tabletlerde Windows PC oyunlarını çalıştırma imkanı sunuyor. İlk olarak Xiaomi Pad 6S Pro modelinde test edilen bu teknoloji, Steam ve diğer platformlardan oyun oynamayı mümkün kılıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, tablet​ cihazlarıyla PC oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Windows​ işletim sistemi için tasarlanmış oyunları çalıştırabilen yeni "WinPlay" teknolojisini Çin'in popüler sosyal ağı Weibo'da duyurdu. Söz konusu açıklamayı HyperOS topluluğunda yaptı.

'WİNPLAY' İLE SANAL WİNDOWS DENEYİMİ

Xiaomi​, "WinPlay" adı verilen yenilikçi bir sistemle sanal bir Windows ortamı oluşturmayı başardı. HyperCore çekirdeği ile desteklenen bu teknoloji, cihazların oyun performansında GPU verimliliğinin yalnızca yüzde 2,9'unu kaybetmesine neden oluyor. Üstelik bu oyun deneyimi sırasında cihazlar ortalama 8,3 watt enerji tüketiyor. Teknik detayların büyük bir kısmı henüz açıklanmadı.

STEAM VE DİĞER OYUN PLATFORMLARI DESTEKLENİYOR

Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre, oyuncular Steam kütüphanelerine erişim sağlayarak favori oyunlarını tabletlerinde oynayabilecek. Ayrıca diğer platformlardan oyun başlatma imkanı da sunulacak. Oyun dosyalarının PC'den cihaza taşınması gerekecek ve oyun deneyimi için bir gamepad (kontrolcü) ya da klavye-fare bağlantısı şart olacak.

XİAOMİ PAD 6S PRO'DA İLK TESTLER YAPILDI

Şu an için WinPlay yalnızca Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 modeliyle uyumlu. Ancak Xiaomi, bu teknolojiyi ilerleyen dönemlerde diğer cihazlarına da entegre etmeyi planlıyor. Aynı zamanda özelliği test etmek için Çin'de beta testçileri işe almaya başladı.

WinPlay, genellikle "ağır" oyun projeleri için bulut hizmetlerini kullanarak oyunculara sorunsuz bir deneyim vaat ediyor. Bu yöntem, konsol ve PC oyunlarının çok daha geniş bir cihaz yelpazesinde oynanabilmesini sağlıyor. Bununla birlikte Xiaomi, oyunculara yardımcı platformları devre dışı bırakma seçeneği de sunuyor.