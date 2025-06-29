Xiaomi'nizin gizli yetenekleri! Bilmediğiniz 8 şaşırtıcı özellik ile telefonunuzu baştan keşfedin

Cebinizde taşıdığınız Xiaomi telefonunuz, sadece arama yapma, mesajlaşma ve sosyal medyada gezinmekten çok daha fazlasını yapabilen bir teknoloji harikası. MIUI arayüzünün derinliklerinde saklı, günlük hayatınızı kolaylaştıracak, üretkenliğinizi artıracak ve sizi şaşırtacak pek çok gizli özellik var. İşte telefonunuzu baştan keşfetmenizi sağlayacak o 8 gizli yetenek.

Xiaomi'nin MIUI arayüzü, Android ekosisteminin en zengin özelliklere sahip arayüzlerinden biridir. Her yeni MIUI güncellemesiyle, telefonlarımıza yeni fonksiyonlar eklenir. Ancak itiraf edelim ki, çoğumuz bu yeniliklerin sadece küçük bir kısmını kullanıyor ve cihazımızın tam potansiyelinden haberdar değiliz. Hızlı erişim kısayollarından, gizli menülere, gelişmiş kamera ayarlarından, kişiselleştirilmiş otomasyonlara kadar Xiaomi'nizin menülerinde gizlenmiş, varlığını bile bilmediğiniz pek çok şaşırtıcı özellik bulunuyor.

1. İKİNCİ ALAN (SECOND SPACE): TELEFONUNUZDA GİZLİ BİR DÜNYA YARATIN

Telefonunuzu iş ve kişisel hayatınız için ayırmak veya gizliliğinizi korumak mı istiyorsunuz? "İkinci Alan" özelliği, tek telefonunuzda iki farklı profil oluşturmanıza olanak tanır.

Nasıl Aktif Edilir? Ayarlar > Özel Özellikler > İkinci Alan yolunu izleyin ve yeni bir alan oluşturun.

Ne İşe Yarar? Bu özellik sayesinde, biri iş, diğeri kişisel kullanım için olmak üzere iki farklı ana ekran, iki farklı uygulama seti ve iki farklı şifre ile iki ayrı profil oluşturabilirsiniz. İki alan arasında tek bir tuşla kolayca geçiş yapabilirsiniz. İkinci alanınıza yüklediğiniz uygulamalar, fotoğraflar ve veriler, ilk alanınızdan tamamen bağımsızdır ve gizliliğinizi korur.

2. HIZLI TOPLAR (QUİCK BALL): TEK ELLE KULLANIMIN USTASI

Ekranınızın kenarında beliren küçük bir top, telefonunuzun en sık kullandığınız özelliklerine tek elle hızlıca erişmenizi sağlar.

Nasıl Aktif Edilir? Ayarlar > Ek Ayarlar > Hızlı Top yolunu izleyin ve etkinleştirin. Topun şeffaflığını ve yerini özelleştirebilirsiniz.

Ne İşe Yarar? Bu topa dokunduğunuzda, geri tuşu, ana sayfa, ekran görüntüsü alma veya kilit ekranı gibi kısayollara hızlıca ulaşabilirsiniz. Özellikle büyük ekranlı telefonları tek elle kullanırken son derece pratiktir.

3. UYGULAMA KİLİDİ VE GİZLİ UYGULAMALAR: GİZLİLİĞİNİZİ KORUYUN

Xiaomi'nin arayüzü, hassas uygulamalarınızı şifrelemek veya tamamen gizlemek için dahili özellikler sunar.

Uygulama Kilidi: Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Kilidi yolunu izleyerek istediğiniz uygulamaya şifre (parmak izi veya desen) koyabilirsiniz.

Gizli Uygulamalar: Uygulama Kilidi menüsünde, gizlemek istediğiniz uygulamaları seçerek onları ana ekranınızdan ve uygulama çekmecenizden tamamen kaldırabilirsiniz. Bu uygulamalara erişmek için ana ekranda iki parmağınızı dışa doğru açma hareketi yapmanız yeterlidir.

4. VİDEO ARAÇ KUTUSU: YOUTUBE'U ARKA PLANDA DİNLEYİN!

Bu gizli özellik, videoları izlerken bile ekranı kapatıp sesi dinlemenize veya video üzerinde çeşitli araçları kullanmanıza olanak tanır.

Nasıl Aktif Edilir? Ayarlar > Özel Özellikler > Video Araç Kutusu yolunu izleyin ve etkinleştirin. Bu özelliği hangi uygulamalarda (YouTube, Netflix vb.) kullanmak istediğinizi seçin.

Ne İşe Yarar? Bir video izlerken ekranın kenarında beliren küçük tutamacı kaydırdığınızda, video araç kutusu açılır. Buradan "Ekran kapalıyken ses çal" seçeneğini seçerek, ekranı kapatsanız bile videonun sesini dinlemeye devam edebilirsiniz. Bu, özellikle YouTube'da müzik dinlerken pil tasarrufu sağlar.

5. YÜZEN PENCERELER (FLOATİNG WİNDOWS): ÇOKLU GÖREV YETENEĞİNDE ZİRVE

Bir uygulamayı tam ekran kullanırken, başka bir uygulamayı küçük bir pencere içinde açarak kolayca çoklu görev yapabilirsiniz.

Nasıl Aktif Edilir? Bir uygulamayı açın, ardından son uygulamalar menüsünü açın. Uygulama ön izlemesine basılı tutun ve "Yüzen pencere" simgesini seçin.

Ne İşe Yarar? Bu sayede, film izlerken bir yandan WhatsApp mesajlarınıza cevap verebilir, bir web sitesine göz atabilir veya notlar alabilirsiniz. Pencereyi ekranın istediğiniz yerine taşıyabilir veya boyutunu ayarlayabilirsiniz.

6. HIZLI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA: EKRANDAN DAHA FAZLASINI YAKALAYIN

Xiaomi telefonlarda ekran görüntüsü almak için farklı ve pratik yöntemler bulunur.

3 Parmakla Kaydırma: Ayarlar > Ek Ayarlar > Hareket Kısayolları yolunu izleyin ve "Ekran görüntüsü al" seçeneği için "Üç parmağınızla aşağı kaydırın" seçeneğini etkinleştirin. Ekranınızda üç parmağınızı aşağı kaydırarak hızlıca ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Kayan Ekran Görüntüsü: Bir ekran görüntüsü aldıktan sonra, sağ üst köşede beliren ön izleme kutucuğuna dokunun ve "kaydır" seçeneğini seçin. Ekranı otomatik olarak aşağı kaydırarak uzun bir web sayfasının veya bir sohbetin tamamını tek bir ekran görüntüsü olarak kaydedebilirsiniz.

7. GAME TURBO: OYUN DENEYİMİNİZİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN

Xiaomi'nin oyunseverler için geliştirdiği bu özel mod, oyun deneyiminizi iyileştirmek için telefonunuzun performansını optimize eder.

Nasıl Aktif Edilir? Ayarlar > Özel Özellikler > Game Turbo yolunu izleyin. Oynamak istediğiniz oyunları buraya ekleyin.

Ne İşe Yarar? Oyun oynarken Game Turbo menüsünü açarak performansı artırabilir, bildirimleri ve çağrıları engelleyebilir, ekran kaydı alabilir ve hatta oyun sırasında ses değiştirme gibi eğlenceli özellikleri kullanabilirsiniz.

8. OKUMA MODU VE PARLAKLIK OPTİMİZASYONU: GÖZLERİNİZİ KORUYUN

Geceleri telefon kullanmak gözlerinizi yorabilir. Okuma modu ve gelişmiş parlaklık ayarları bu durumu engeller.

Nasıl Ayarlanır? Ayarlar > Ekran > Okuma Modu yolunu izleyerek ekranın renklerini daha sıcak tonlara ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Parlaklık Seviyesi menüsünde "Güneş Işığı Modu"nu etkinleştirerek, parlak güneş altında bile ekranınızı daha net görebilirsiniz.

Ne İşe Yarar? Okuma modu, göz yorgunluğunu azaltırken, güneş ışığı modu parlak ışıklı ortamlarda ekranın okunurluğunu otomatik olarak artırır.

Xiaomi telefonunuz, kutusundan çıktığından çok daha fazlasını yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu gizli özellikleri keşfederek, cihazınızı kişiselleştirebilir ve günlük hayatınızı daha verimli hale getirebilirsiniz!