Yakıttan tasarruf için kapatanlar dikkat! Neredeyse 15 bin TL masraf açıyor

Kış mevsiminde dondurucu soğuklarda yakıttan tasarruf için kapatılan kombiler büyük masraflara yol açıyor. Usta isim kombilerin donma sebebinden bahsederek yapılması gerekenleri anlattı. Özellikle donma problemini çözmek için sıcak su kullanımına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken soğuktan korunmaya çalışanlar evlerini ısıtmaya çalışıyor. Ancak bazı çeşitlerinde donma riski artıyor. için kombinin tamamen kapatılması tesisatın donmasını engelleyen don koruma sistemini devre dışı bırakıyor.

Yakıttan tasarruf için kapatanlar dikkat! Neredeyse 15 bin TL masraf açıyor

Vatandaşlar yakıttan tasarruf için kombileri kapatırken donan kombilerde ciddi hasarlar oluşuyor. Sibirya soğuklarının etkisi Sivas’ta ustalar vatandaşları uyardı.

SICAK SU İLE PATLAMA OLABİLİR

Onarım maliyeti 10 ila 15 bin lira arasında değişebildiğini ifade eden kombi ustası Şafak Şimşek, donan kombi borularına sıcak su ile açmanın zarar verebileceğini söyleyerek, "Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir" dedi.

Yakıttan tasarruf için kapatanlar dikkat! Neredeyse 15 bin TL masraf açıyor

DÜŞÜK DERECEDE KULLANMAK HER ZAMAN DAHA KARLI

aylarında kombilerin tamamen kapatılmaması gerektiğini söyleyen Şafak Şimşek, "Kombilerin donmasının sebebi soğuk havalarda kapalı olmasıdır. Kış aylarında kombinin şalterini indirmememiz gerekiyor. Çünkü kombilerin içerisinde don koruma denilen bir sistem var. Bu sistem sayesinde kombinin donması engelleniyor. Eğer kombi donduysa borulara direkt sıcak su dökülürse, boruları çatlatabilir. Boruların sıcak bir ortamda çözülmesini beklemek lazım.

Yakıttan tasarruf için kapatanlar dikkat! Neredeyse 15 bin TL masraf açıyor

''YAKITA HİÇBİR FAYDASI YOK, 15 BİN LİRA MASRAF ÇIKARIR''

Şafak Şimşek şöyle devam etti:

Şu anda tamir ettiğimiz kombi donduğu için bloğunu ve kazanını patlatmıştı. Çok fazla masrafı bulunuyor. Kombi çok soğuk havalarda kısa sürede donabilir. Bu sebepten dolayı kombiyi kış aylarında tamamen kapatmamalıyız. En düşük derece çalıştırmak gerekiyor. Eğer kombi donarsa 10- 15 bin lira civarında bir masraf çıkabilir. Kombiyi açıp kapatmanın yakıta hiçbir faydası yoktur. Kombiyi en düşük derecede kullanmak her zaman daha karlıdır. Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir" dedi.

