Yapay zeka, Apple'ı uçuşa geçirdi! Hisselerde rekor artış kaydetti

12 Haziran 2024 12:28 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:28

Meta, tepki çeken bir karar aldı: Yapay zekayı sizin verilerinizle eğitecek

Meta, tepki çeken bir karar aldı: Yapay zekayı sizin verilerinizle eğitecek

Teknoloji dünyasında büyük dalgalanmalar yaşanıyor. NVIDIA, yapay zeka (YZ) ve çip teknolojisindeki atılımlarının etkisiyle geçen hafta piyasa değerinde rekor bir artış kaydetmiş, bu yükselişi "dünyanın en değerli 2. şirketi" ünvanını Apple'ın elinden almasını sağlamıştı.

Aradan kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen işler tersine döndü bile. Apple'ın hisseleri, şirketin YZ ile ilgili birbirinden ilgi çekici özelliği tanıttığı ve ChatGPT programını iPhone'a getirmek için OpenAI ile ortaklık duyurduğu WWDC etkinliğinin ardından yükselişe geçti.

APPLE, NVIDIA'YA KAPTIRDIĞI KOLTUĞU GERİ ALDI

CNBC'nin haberine göre, Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7 artışla hisse başına 207,15 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Haberin yazıldığı tarih itibarıyla Apple'ın piyasa değeri, 3,18 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. NVIDIA, 2,97 trilyon dolar ile Apple'ın gerisinde kalırken, Microsoft ise 3,22 trilyon dolar ile dünyanın en değerli şirketi olarak zirvede yer almaya devam ediyor.

YAPAY ZEKA, APPLE'A YARADI

Wall Street analistlerine göre Apple'ın hisselerindeki yükseliş, şirketin WWDC'de duyurduğu yeniliklerle doğrudan ilişkili. Özellikle iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile kullanıcılara sunulacak "Apple Intelligence" platformu şirketi uçuşa geçiren en önemli etmen olarak belirtiliyor.

APPLE INTELLIGENCE SADECE İKİ IPHONE'U DESTEKLİYOR

Apple Intelligence; Mail'de yeniden yazma araçları, yapay zekayla emoji oluşturma (buna 'Genmoji' adı veriliyor), daha kişisel ve akıllı bir Siri deneyimi başta olmak üzere üretken YZ temelli birçok özelliği Apple ekosistemine getirecek.

Kötü haber şu ki, herkes bu sistemden faydalanamayacak. Zira Apple Intelligence'nin çalışması için A17 Pro çipi gerekiyor, bu da yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max'te var. Önceki modeller bu özelliğe erişemeyecek.

En az M1 çipe sahip olan iPad ve MacBook'lar Apple Intelligence sistemini kullanabilecek.