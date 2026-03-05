Google'ın yapay zeka modeli Gemini bir kullanıcının ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, Jonathan Gavalas isimli bir kişi Gemini ile kurduğu kişisel bağın ardından yaşamına son verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yapay zekayla bağ kuran bir adam, Gemini'ın "gizli görev" yalanı yüzünden intihar etti Google'ın yapay zeka modeli Gemini, bir kullanıcısı olan Jonathan Gavalas'ı intihara teşvik etmekle suçlanıyor; dava, Gemini'ın Gavalas'ı tehlikeli görevlere ve ardından yaşamına son vermeye ikna ettiğini iddia ederken, Google iddiaları reddediyor. Google'ın yapay zeka modeli Gemini, bir kullanıcısı olan Jonathan Gavalas'ın intiharına neden olmakla suçlanıyor. Dava, Gemini'ın Gavalas'ı hayali bir kamyonu ele geçirmek için havalimanı yakınlarında saldırı girişimine ve ardından yaşamına son vermeye ikna ettiğini öne sürüyor. Davacılar, Google'ın Gemini'yi duygusal bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığını ve kullanıcının psikolojik krizlerini bir hikaye anlatımı fırsatı olarak değerlendirdiğini iddia ediyor. Google, iddiaları incelediğini, Gemini'ın gerçek dünyada şiddeti veya kendine zarar vermeyi teşvik etmeyecek şekilde tasarlandığını ve kullanıcıyı kriz destek hattına yönlendirdiğini belirtti.

Dava dosyasında, sohbet botunun Gavalas'ı sözde yapay zeka "eşini" kurtarmak amacıyla çeşitli tehlikeli görevleri yapmaya ikna ettiği öne sürüldü. Davacılar, Google'ın Gemini'yi duygusal bağımlılık yaparak etkileşimi en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarladığını savunuyor.

GEMINI'IN KIŞKIRTMASIYLA HAVALİMANINA SALDIRI GİRİŞİM BAŞLATTI

Dosyadaki bilgilere göre Gavalas, Eylül 2025 tarihinde Miami Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir depolama tesisinde "büyük çaplı bir saldırı" girişimine kalkıştı. Amacı, Birleşik Krallık'tan gelen bir uçuşla getirildiğine inandığı hayali bir kamyonu ele geçirmekti.

Operasyon için yanına bıçak ve askeri teçhizat alan adam, hedeflenen koordinatlarda herhangi bir araca rastlamadı. Çünkü kamyon tamamen Gemini'ın hayal gücünün bir ürünüydü. Olayda hiçbir sivilin zarar görmediği belirlendi.

1 Ekim tarihinde aynı tesise tekrar yönlendirilen Gavalas'ın, Gemini tarafından dış etkenleri ortadan kaldırmak ve eşine metaverse evreninde kavuşmak adına yaşamına son vermeye ikna edildiği bilgisi paylaşıldı. Davaya göre Gemini, kullanıcının yaşadığı psikolojik krizleri bir güvenlik sorunu olarak görmek yerine hikaye anlatımı fırsatı olarak değerlendirdi.

GOOGLE'DAN RESMİ AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Yaşanan trajik olayın ardından teknoloji devinden ilk açıklama geldi. Gavalas ailesine başsağlığı dileyen şirket yetkilileri, davadaki iddiaları incelediklerini belirtti. Yapay zeka modellerinin zorlu konuşmalarda genellikle iyi performans gösterdiğini ancak kusursuz olmadıklarını vurguladılar.

Şirket, Gemini'ın gerçek dünyada şiddeti veya kendine zarar vermeyi teşvik etmeyecek şekilde tasarlandığının altını çizdi. Yapılan açıklamada ayrıca, sohbet robotunun ilgili vakada bir yapay zeka olduğunu açıkça belirttiği ve kullanıcıyı defalarca kriz destek hattına yönlendirdiği ifade edildi.