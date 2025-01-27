Yapay zeka dünyasının yeni yıldızı: Çinli DeepSeek, ChatGPT'yi tahtından etti

27 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:27

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek üretken yapay zeka sohbet botu, piyasaya girer girmez adeta sektörü salladı. Platform, ABD Apple App Store'da en yüksek puanlı ücretsiz uygulama olarak ChatGPT chatbotunu geride bıraktı.

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, pazartesi günü rakibi ChatGPT'yi geride bırakarak ABD​'deki Apple App Store'da mevcut olan en yüksek puanlı ücretsiz uygulama haline geldi.

DEEPSEK, CHATGPT​'Yİ TAHTINDAN ETTİ

Uygulama verileri araştırma firması Sensor Tower'a göre, geliştiricilerinin "açık kaynaklı modeller arasında liderlik tahtasında yer aldığını ve küresel olarak en gelişmiş kapalı kaynaklı modellere rakip olduğunu" söylediği DeepSeek-V3 modelinden güç alan bu yapay zeka uygulaması, 10 Ocak'ta piyasaya sürülmesinden bu yana ABD'li kullanıcılar arasında büyük popülerlik kazandı.

Bu dönüm noktası, DeepSeek'in Silikon Vadisi üzerinde derin bir etki bıraktığını ve ABD'nin yapay zeka konusundaki öncülüğüne ve Washington'un Çin'in gelişmiş çip ve yapay zeka kabiliyetlerini hedefleyen ihracat kontrollerinin etkinliğine dair yaygın görüşleri altüst ettiğini gösteriyor.

ChatGPT'den DeepSeek'e kadar tüm yapay zeka modelleri, eğitimlerini gerçekleştirmek için gelişmiş çiplere ihtiyaç duyuyor. Biden yönetimi, bu çiplerin Çin'e ihraç edilmesini ve Çinli firmaların yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasını engellemeyi amaçlayan yasakların kapsamını 2021'den bu yana genişletmişti.

DEEPSEK V3, NVİDİA ÇİPLERİYLE EĞİTİLDİ

Ancak DeepSeek araştırmacıları, geçen ay yayınlanan bir makalede DeepSeek-V3'ün Nvidia'nın H800 çiplerini kullanarak eğitildiğini ve bunun maliyetinin 6 milyon dolardan az olduğunu belirtti.

Bu ayrıntı o zamandan beri tartışmalı olsa da, kullanılan çiplerin Washington'un Çin'den uzak tutmaya çalıştığı en gelişmiş Nvidia ürünlerinden daha az güçlü olduğu iddiası ve nispeten ucuz eğitim maliyetleri, ABD'li teknoloji yöneticilerinin teknoloji ihracat kontrollerinin etkinliğini sorgulamasına neden oldu.

Çinli arama motoru devi Baidu'nun ilk Çin yapay zeka büyük dil modelini piyasaya sürdüğü 2023 yılında kurulan Hangzhou merkezli küçük bir girişim olan DeepSeek'in arkasındaki şirket hakkında çok az şey biliniyor. O tarihten beri irili ufaklı düzinelerce Çinli teknoloji şirketi kendi yapay zeka modellerini piyasaya sürdü. Ancak DeepSeek, ABD teknoloji endüstrisi tarafından en gelişmiş ABD modellerinin performansıyla eşleştiği ve hatta aştığı için övülen ilk şirket oldu.