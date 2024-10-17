Yapay zeka için nükleer enerji seferberliği: Üç büyük teknoloji devi, anlaşma yaptı

17 Ekim 2024 10:48 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:48

Amazon, yapay zekanın geliştirildiği veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Energy Northwest, Dominion Energy ve X-energy ile nükleer enerji anlaşmaları yaptı. Benzer bir adımı Google ve Amazon da atmıştı. Peki bu anlaşmalar ile ne amaçlanıyor?

ChatGPT, Midjourney ve Claude gibi popüler araçların boy gösterdiği yapay zeka​ sektöründe yenilikler hızla devam ediyor. Ancak bu gelişmelerin arkasında yatan enerji ihtiyacı da giderek büyüyor. Yapay zeka projelerinin büyüklüğü ve kapasitesi arttıkça bu teknolojilerin daha fazla geliştirilmesi ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Hal böyle olunca da büyük teknoloji şirketleri, enerji kaynağı arayışına giriyor.

Son dönemde Microsoft​ ve Google gibi devler, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan enerji ihtiyaçlarını nükleer enerji​ ile karşılamaya yönelik adımlar attı. Şimdi bu trende Amazon​ da katıldı. Şirket, AI operasyonlarına güç sağlamak amacıyla üç farklı enerji şirketi ile iş birliği yapacağını açıkladı.

ÜÇ ŞİRKETLE ANLAŞMA: ENERGY NORTHWEST, DOMINION ENERGY VE X-ENERGY

Amazon'un yaptığı açıklamaya göre, anlaşma imzaladığı şirketlerden biri olan Energy Northwest, küçük modüler reaktörler geliştiriyor ve Amazon'a 960 megawatt enerji sağlama kapasitesine sahip. Diğer iki şirket Dominion Energy ve X-energy ile yapılan anlaşmaların detayları ise henüz açıklanmadı.

AWS CEO'SU MATT GARMAN: "NÜKLEER ENERJİ GÜVENLİ VE KARBONSUZ"

Konuyla ilgili yetkili isimden açıklama geldi. Amazon Web Services (AWS) CEO'su Matt Garman, artan müşteri taleplerini ve operasyonel gereksinimleri karşılayabilmek amacıyla daha fazla enerjiye ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Anlaşmaları kapsayan bölgelerde yaşayan vatandaşlara ekonomik fayda sunacaklarının altını çizen Garman, Amazon'un operasyonlarına güç sağlamalarına ve müşterilerinin artan taleplerini karşılamalarına yardımcı olacak güvenli karbonsuz enerji kaynağı, nükleer enerjidir" ifadelerini kullandı.