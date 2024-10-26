Yapay Zekâ ile Habercilikte en büyük anlaşma imzalandı

26 Ekim 2024 15:25 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:55

Teknoloji devlerinden Meta, Reuters ile bir anlaşma imzalayarak yapay zekâ destekli haber sunumunda önemli bir adım attı. Bu iş birliği ile kullanıcılar, Meta’nın sohbet botu üzerinden güncel haberleri öğrenebilecek. Hem teknolojik hem de medya dünyasında ses getiren bu gelişme, yapay zekânın haber dünyasında yeni bir çağ başlatabileceği beklentilerini de beraberinde getirdi.

İki şirket arasında imzalanan anlaşmanın uzun vadeli olduğu belirtilirken, sistemin nasıl işleyeceği de netleşti. Anlaşmaya göre, kullanıcılar Meta’nın sohbet botuna güncel olaylar ve haberlerle ilgili sorular sorduğunda, bot bu bilgileri Reuters​ kaynaklı haberlerle yanıtlayacak. Sohbet botu​, verdiği yanıtlar içerisinde Reuters haberlerine bağlantılar da paylaşacak. Böylece kullanıcılar, merak ettikleri konuları güvenilir kaynaklardan doğrulama imkânı bulabilecek.

Bu yeni özellik ilk olarak ABD’deki kullanıcılar için hizmete sunulacak. Botun verdiği yanıtlar arasında Reuters makalelerine atıflar ve direkt bağlantılar da yer alacak. Günümüzde yapay zekâ çoğunlukla oluşturucu işler ve “Nasıl yapılır?” gibi rehberlik içeren sorulara yanıt vermek için kullanılsa da, bu hamleyle güncel haberlere dair daha etkin bir bilgi kaynağı haline gelmesi amaçlanıyor. Özellikle siyasi ve toplumsal içerikler konusunda botun dikkatli bir dil ve kaynak seçimi yapması bekleniyor.

Bazıları ödemeye reddediyor

Meta​, Kanada gibi bazı ülkelerde haber​ içerikleri için ödeme yapmayı reddettiği için bu özelliğin tüm bölgelerde kullanılabilir olup olmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak ABD dışında da bu tür bir entegrasyonun nasıl bir yol izleyeceği, birçok ülke tarafından dikkatle takip ediliyor. Meta'nın, Kanada gibi ülkelerde farklı bir strateji izleyebileceği belirtilirken, yapay zekâ destekli haberciliğin küresel ölçekte nasıl şekilleneceği merak konusu.

Meta’nın Yapay Zekâ Modeli Llama

Anlaşmanın ardından Meta’nın kendi yapay zekâ dil modeli olan Llama'yı eğitmek için Reuters arşivlerinden yararlanıp yararlanmayacağı ise henüz açıklanmadı. Konuya yakın kaynaklar, Reuters'ın bu iş birliğine karşılık Meta’dan ciddi bir ücret aldığına işaret ediyor. Bu durum, Reuters gibi büyük haber kuruluşlarının, yapay zekâ devleri ile iş birliklerine nasıl bir fiyat etiketi koyabileceğini de gösteriyor.

Yapay Zekâ ve Haberlerin Geleceği nasıl olacak?

Teknolojinin hızlı ilerleyişi ile beraber, bilgiye erişim de köklü bir değişimden geçiyor. Yapay zekâ destekli bu yeni haber formatı, hem kullanıcıların güncel bilgilere hızla ulaşmasını sağlayacak hem de haberciliğin geleceğine dair yeni bir vizyon sunacak.