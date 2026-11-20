Yapay zeka şirketi Anthropic'in güvenlik araştırmacısı Tao Lin, AI güvenliği alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen kuruluş Palisade Research ile gerçekleştirdiği 1 saatlik röportajda iş gücünün geleceğine dair öngörülerde bulundu.

Futurism'in haberine göre Lin, yalnızca birkaç ay içinde "neredeyse tüm insanların kalıcı olarak istihdam edilemez hale geleceğini" savundu.

Röportajda yapay zekanın kontrolü ele geçirmesini bekleyip beklemediği sorulan araştırmacı, yapay zekanın kontrolü ele geçirme ihtimalinin yüzde 50’den az olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak Lin’e göre asıl kaçınılmaz etki küresel istihdam üzerinde yaşanacak.

TAO LİN: "YAPAY ZEKA ÇOK YAKINDA SİZİ ALT EDECEK"

İnsanların önce mevcut işlerini kaybedeceğini, ardından kısa süreliğine yeni mesleklere yönelmek zorunda kalacağını ifade eden Tao Lin, sonrasında tamamen işsiz bir dönemin başlayacağını ileri sürdü. Lin, öngörüsünü şu sözlerle aktardı:

"En öngörülebilir etki; herkesin mevcut işini kaybetmesi, kısa süreliğine yeni bir mesleğe geçmek zorunda kalması ve bir süre sonra tamamen istihdam edilemez hale gelerek maddi açıdan devlete bağımlı olması ve bir daha asla iş bulma umudunun kalmaması. Dünya üzerindeki neredeyse tüm insanların istihdam edilemez hale gelmesinin çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. İnsanlara yapay zekanın çok yakında kişisel olarak sizden daha yetenekli olacağını söylemek istiyorum. Çok yakında sizi kişisel olarak alt edebilecek."

AÇIKLAMALARIN ANTHROPİC'İN HALKA ARZI İLE ALAKASI VAR MI?

Tao Lin’in sert uyarılarının, Anthropic’in tarihin en büyüğü olduğu halka arzından yalnızca birkaç gün önce yapılması dikkat çekti. Şirketin halka arz başvurularında bireysel veya departman bazlı hisse sahipliği oranları ayrıntılı biçimde yer almasa da Lin gibi Anthropic çalışanları hisse bazlı ödeme alıyor.