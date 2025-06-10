Yapay zeka kapatıldı! Öğrencilerin kopya planı boşa çıktı

Çin, milyonlarca öğrencinin ter döktüğü ülke çapındaki üniversite giriş sınavı Gaokao süresince, yapay zeka destekli chatbot uygulamalarını geçici olarak askıya aldı. Alibaba, Tencent ve ByteDance gibi teknoloji devleri, kopya çekmeyi önlemek adına sınav saatlerinde görsel tanıma özelliklerini devre dışı bıraktı.

Çinli yapay zeka şirketleri, ülke çapındaki üniversite sınavları sırasında öğrencilerin kopya çekmesini önlemek amacıyla bazı chatbot özelliklerini geçici olarak durdurdu.

Bloomberg'in haberine göre, Alibaba'nın Qwen'i ve ByteDance'in Doubao'su gibi popüler yapay zeka uygulamaları, resim tanıma özelliklerinin sınav kağıtlarıyla ilgili sorulara yanıt vermesini durdururken, Tencent (Yuanbao) ve Moonshot (Kimi) sınav saatlerinde fotoğraf tanıma hizmetlerini tamamen askıya aldı.

Sohbet botlarının giderek daha erişilebilir hale gelmesi, dünya genelindeki öğrencilerin sınavlarda kopya çekmelerini her zamankinden daha kolay hale getirdi.

Amerika'daki okullar bu sorunla mücadele etmek için kağıt sınavlara geri dönmeye çalışıyor. Wall Street Journal'ın mayıs ayında yayınladığı bir habere göre, Amerika'daki okullar kağıt sınavlarını yeniden uygulamaya koyarak bu sorunu çözmeye çalışıyor.

ÇİN'DE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI YAPILDI

Çin'de 7-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen "gaokao" (üniversiteye giriş) sınavlarına 13.3 milyondan fazla öğrenci katıldı. Öğrencilerin saatler süren sınavlar sırasında telefon veya dizüstü bilgisayar gibi cihazları kullanmaları zaten yasak. Yapay zeka sohbet botlarının devre dışı bırakılması ise, sınav döneminde kopya çekmeyi önlemeye yönelik ek bir güvenlik önlemi olarak uygulandı.

Bloomberg, Yuanbao ve Kimi sohbet robotlarının askıya alınmalarını açıklamaları istendiğinde, "üniversiteye giriş sınavlarının adilliğini sağlamak için" işlevlerin devre dışı bırakıldığı yanıtını verdiklerini bildirdi. Aynı adımı, bu yılın başlarında viral olan DeepSeek AI aracı da attı.

Gaokao sınavı, Çin'de üniversiteye girmenin tek yolu olduğundan, öğrenciler arasında çetin bir rekabet bulunuyor. Bu nedenle, adayların şanslarını artırmak için yapay zeka araçlarını kullanmalarının engellenmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.