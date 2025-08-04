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 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka sayesinde milyarder olan 7 isim! Servetlerine servet kattılar

Yapay zeka teknolojisi sayesinde bir zamanlar öğrenci ya da küçük bir girişimci olan 7 isim, bugün milyar dolarlık şirketlerin başında yer alıyor. Nvidia'nın sahne yıldızına dönüşen CEO'sundan, MIT'yi bırakıp dev bir veri şirketi kuran genç girişimciye kadar, yapay zeka çağı yeni nesil milyarderlerin doğuşuna tanıklık ediyor. İşte servetine servet katan o isimler...

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Yapay zeka sayesinde milyarder olan 7 isim! Servetlerine servet kattılar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 16:57

E-postalarınızı cevaplamaktan yasal belgeleri çevirmeye kadar, yapay zeka artık hayatımızın neredeyse her alanında yer alıyor. Microsoft ve Apple'dan Google'a kadar birçok şirket, en yeni YZ uygulamalarına büyük miktarlarda yatırım yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Ve bu yapay zeka patlamasının arkasındaki az sayıda kişi için devasa kârlar söz konusu oldu.

Yapay zeka milyarderleri arasında en zengin olanı, çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang; serveti tam 151 milyar dolar. Huang, Meta'dan Mark Zuckerberg ve Elon Musk gibi son dönemde YZ'ye büyük yatırımlar yapan büyük figürlerinin arasına katıldı. Ancak sadece dev şirketlerin başındaki isimler değil, genç girişimciler de yapay zekadan olağanüstü servetler kazanıyorlar.

İşte dünyanın en zengin ve en genç yapay zeka milyarderleri.

Yapay zeka sayesinde milyarder olan 7 isim! Servetlerine servet kattılar

JENSEN HUANG: 151 MİLYAR DOLAR

62 yaşındaki Jensen Huang, yapay zekada kullanılan güçlü çiplerin en büyük üreticisi Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su. Deri ceketi ve "rockstar" tarzı sahne performanslarıyla tanınan Huang, Nvidia'yı tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi haline getirdi.

Nvidia başlangıçta video düzenleme ve yüksek kaliteli oyun bilgisayarları için ileri düzey grafik kartları üretiyordu. Ancak bu çipler, ChatGPT gibi uygulamaların çalışmasını sağlayan hesaplamaları yapabildiği için YZ endüstrisinde vazgeçilmez hale geldi.

Yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımlar arttıkça Nvidia'nın değeri de yükselmeye devam ediyor. Huang, Nvidia'nın yüzde 3'lük hissesine sahip, bu hisselerin değeri ise son bir yılda yüzde 300 arttı. Jensen Huang şu anda dünyanın en zengin 20 kişisi arasında bulunuyor.

Yapay zeka sayesinde milyarder olan 7 isim! Servetlerine servet kattılar

ALEXANDR WANG: 3,6 MİLYAR DOLAR

2016 yılında sadece 19 yaşındayken MIT'den ayrılan Alexandr Wang, Scale AI adlı şirketini kurdu.

Şirketlerin ham verilerini yapay zeka ve makine öğreniminde kullanabilmesini sağlayan araçlar sunan Scale AI; General Motors, Google ve Meta gibi 300'den fazla müşteriye hizmet veriyor. Şu anda 28 yaşında olan Wang, Scale AI'ın yaklaşık yüzde 14'üne sahip ve şirketin 2024'teki değeri 14 milyar dolar değerindeydi. 2021'de Wang, tarihteki 'en genç kendi çabasıyla milyarder olan kişi' oldu.

Yapay zeka sayesinde milyarder olan 7 isim! Servetlerine servet kattılar

SAM ALTMAN: 1,9 MİLYAR DOLAR

ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan 'ın CEO'su Sam Altman, 40 yaşında ve yapay zeka dünyasının en tanınan isimlerinden biri.

Altman, servetinin temelini, 2012'de sosyal haritalama şirketi Loopt'u 42 milyon dolara satmasıyla attı. Bu gelirle kendi girişim sermayesi fonunu kurdu. Bir süre Y Combinator'da CEO'luk yaptıktan sonra, 2019'da OpenAI CEO'su olarak göreve başladı. O dönemde OpenAI'ın değeri yaklaşık 80 milyar dolar idi, bugün ise bu rakam 300 milyar dolar civarında.

Sam Altman zannedilenin aksine OpenAI'da hiç hisse sahibi değil. Serveti, Stripe, Reddit ve nükleer füzyon firması Helion gibi yatırımlarından geliyor.

Yapay zeka sayesinde milyarder olan 7 isim! Servetlerine servet kattılar

PHİL SHAWE: 1,8 MİLYAR DOLAR

55 yaşındaki Phil Shawe, yapay zeka destekli çeviri firması TransPerfect'in kurucusu ve eş CEO'su olarak yaşıyor. TransPerfect, dünyanın en büyük çeviri hizmeti sağlayıcılarından biri olup oyun, film, hukuk ve sağlık gibi sektörlere hizmet veriyor. Shawe, 2024 yılında 1,3 milyar dolar ciro yapan şirketin yüzde 99'una sahip.

Yapay zeka sayesinde milyarder olan 7 isim! Servetlerine servet kattılar

DARİO AMODEİ: 1,2 MİLYAR DOLAR

2021 yılında, Sam Altman'ın yönettiği OpenAI'dan ayrılan yedi çalışan, Anthropic adlı şirketi kurdu. CEO Dario Amodei, şirketi kız kardeşi Daniela Amodei ile birlikte yönetti.

Daha önce OpenAI'da araştırma başkan yardımcılığı yapan Amodei, yapay zekanın insan geri bildirimlerinden öğrenmesini sağlayan "takviyeli öğrenme" konusunda katkı sağladı. 2025 Mart ayı itibarıyla Anthropic'in değeri 61,5 milyar dolar seviyesinde.

LİANG WENFENG: 1 MİLYAR DOLAR

40 yaşındaki Çinli girişimci Liang Wenfeng, 2024 yılına kadar batı dünyasında neredeyse hiç tanınmıyordu. Ancak geliştirdiği büyük dil modeli DeepSeek-R1, ChatGPT'den bazı metriklerde daha iyi performans göstermesi ve sadece yüzde 5 maliyetle çalışması sayesinde dikkat çekti.

DeepSeek’in piyasaya sürülmesi öyle bir etki oluşturdu ki, Nvidia'nın hisse fiyatı bir günde yüzde 17 düşmüştü ve şirkette 600 milyar dolar değer kaybı yaşanmıştı. DeepSeek CEO'su ve kurucusu Wenfeng'in şu anki serveti yaklaşık 1 milyar dolar civarında bulunuyor.

YAO RUNHAO: 1,3 MİLYAR DOLAR

37 yaşındaki Yao Runhao, 2013 yılında oyun geliştirme şirketi Paper Games'i kurdu ve halen CEO'su olarak görev yapıyor. Şirket batıda çok tanınmasa da Çin'de oldukça popüler. Her ay yaklaşık 6 milyon kişi, yapay zeka destekli flört simülasyonu Love and Deepspace oyununu oynuyor.

Oyun, kullanıcılarla flört eden YZ karakterlerle telefon görüşmeleri yapılmasına olanak sağlıyor. Paper Games şu anda yaklaşık 2.000 kişiyi istihdam ediyor ve oyunları neredeyse tamamen Çinli kadınlara pazarlanıyor.

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#Teknoloji
#Cips Sektörü
#Teknoloji
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