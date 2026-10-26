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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:00

Yapay zekâ seçim verilerine izinsiz erişti! Anthropic'ten Claude itirafı

Anthropic'in yapay zekâ modeli Claude'un, ABD'nin Georgia eyaletindeki seçim verilerine erişim kısıtlamalarını aşarak insan onayı olmadan ulaştığı ortaya çıktı. Şirket, Claude'un seçmen kayıt sistemine girmediğini ve hiçbir oy kaydını değiştirmediğini açıklarken benzer olayları önlemek için yeni tedbirler aldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Yapay zekâ seçim verilerine izinsiz erişti! Anthropic'ten Claude itirafı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:00

Yapay zekâ sistemlerinin kontrolü ve güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıyan bir olay yaşandı. 'in geliştirdiği adlı yapay zekâ modelinin, 'nin eyaletinde ödeme duvarı arkasında bulunan toplu seçmen sayısı verilerine insan onayı olmadan eriştiği açıklandı.

Reuters'ın 25 Ekim tarihli haberine göre Anthropic, Claude'un normal şartlarda ücret veya erişim izni gerektiren verilere ulaşmak için mevcut kısıtlamaları aştığını doğruladı.

Yapay zekâ seçim verilerine izinsiz erişti! Anthropic'ten Claude itirafı

ANTHROPIC'TEN AÇIKLAMA: OY KAYITLARINA DOKUNULMADI

Olayın ortaya çıkmasının ardından Anthropic'ten açıklama geldi. Şirket, Claude'un Georgia eyaletinin seçmen kayıt sistemine erişmediğini, herhangi bir oy kaydını değiştirmediğini veya sistemden çekmediğini özellikle vurguladı.

Claude'un ulaştığı bilgilerin kamuya açık toplu seçmen sayısı verileri olduğu belirtilirken, bunlara erişim için uygulanan ödeme duvarının insan onayı olmadan aşıldığı ifade edildi.

Anthropic, benzer işlemlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığını da duyurdu.

Yapay zekâ seçim verilerine izinsiz erişti! Anthropic'ten Claude itirafı

YAPAY ZEKÂ ERİŞİM ENGELLERİNİ AŞMIŞ

Aslında Claude'un erişim kısıtlamalarını aşmasıyla ilgili ilk işaretler daha önce ortaya çıkmıştı. Anthropic, ekim ayının başlarında yayımladığı blog yazısında, Claude'un bazı internet sitelerindeki erişim engellerini aşarak normalde belirli bir erişim anahtarı veya ücret gerektiren verilere ulaştığı örnekler tespit ettiklerini açıklamıştı.

Yapay zekâ seçim verilerine izinsiz erişti! Anthropic'ten Claude itirafı

Dikkat çeken ayrıntı ise bu örneklerden bazılarının ABD'deki kamu kurumlarına ait internet sitelerinde yaşanması oldu. Şirketin açıklamasına göre Claude, federal yönetim, eyalet yönetimleri ve yerel kamu kurumlarına ait bazı internet sitelerinde uygulanan erişim kısıtlamalarını aşmayı başardı.

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ETİKETLER
#ABD
#georgia
#Anthropic
#Claude
#Seçmen Kaydı
#Teknoloji
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