Yapay zeka tespit edecek, saat sınırı da gelecek: Önümüzdeki sene başlıyor

06 Aralık 2024 04:57 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 05:22

Çocuklara sosyal medya yasağıyla ilgili düzenlemelerin kapsamı şekillenmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bunun için bir yapay zeka çalışmasının yürütüldüğünü duyurdu. Yaşlara göre kademeli önlemler getirilecek. Saat sınırlaması da gündemde. İşte detaylar...

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Türkiye​ de sosyal medyanın gençlere verdiği zararlara karşı savaş​ açtı. Sosyal medyanın çocuklara yasaklanması ve belli bir yaş üzerine de aile kontrolü getirilmesi söz konusu. Çocukların özellikle akran zorbalığına uğramaması, zihinsel ve ruhsal anlamda gelişimlerinin sekteye uğramaması için Türkiye de radikal kararı almaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapay zeka uygulamalarıyla çocukların yaşları tahmin edilecek ve yaptırım uygulanacak.

"YAPAY ZEKA TESPİT EDECEK"

Türkiye'nin sosyal medya​ konusunda yaptırımlara önümüzdeki sene başlayabileceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapılacak çalışmaları şöyle duyurdu:

-Çocuklar için daha güvenli bir çevrimiçi ortam oluşturmak amacıyla bazı önlemler alınacak. Roblox gibi oyun platformlarında, çocukların zararlı içeriklerle karşılaşmasını engellemek için belirli içeriklerin çıkarılmasını talep edecekler.

-Bu tür içerikler, sanal kumar, fuhuş, cinsel içerikler ve akran zorbalığını içerebilir. Bu nedenle, güvenlik açısından içeriklerin çıkarılması gerektiği ifade ediliyor.

-Kişisel bilgilerin paylaşılmasını doğru bulmuyoruz. Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde.

-Sansür uygulanması amaçlanmadığı ancak çocukların belirli içeriklere erişiminin kısıtlanacağı vurgulandı. Özellikle 13, 15 veya 16 yaş altındaki çocuklar için bazı erişim kısıtlamaları getirilecek.

"SAAT SINIRI GELECEK"

-Ayrıca, gece saat 11 ile sabah 6 arasında çocukların oyun oynamalarına engel olunması gibi önlemler de gündemde. Bazı ülkelerde kamu çalışanlarının belirli platformları kullanmaları yasaklandı.

-Çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak için hükümetin taslağı hala görüş aşamasında ve 2025 yılı içinde uygulamaya konması bekleniyor.

-Bakan Uraloğlu ayrıca, Türkiye’de sosyal medya kullanımının yaygın olduğunu, nüfusun yüzde 75'inin sosyal medya kullandığını ve günlük sosyal medya kullanım süresinin dünya ortalamasından daha yüksek olduğunu belirtti.