Yazılım güncellemesi kullanıcıları mağdur etti! Bu telefon modeli yangın riski nedeniyle acilen geri çağrılıyor

Google, 2020 yılında piyasaya sürdüğü orta segment akıllı telefonu Pixel 4a için önemli bir geri çağırma programı başlattı. Ocak 2025'te yayınlanan Battery Performance Program güncellemesi, telefonun pil yönetimini iyileştirmeyi amaçlasa da beklenmedik sonuçlara yol açtı.

GOOGLE PIXEL 4A, PİL RİSKİ NEDENİYLE GERİ ÇAĞRILIYOR

Güncellemeyi yükleyen birçok kullanıcı, cihazlarının pil ömrünün belirgin şekilde azaldığını ve şarj tutma kapasitesinin düştüğünü bildirdi. Hatta bazı kullanıcılar, telefonlarının sadece birkaç dakika içinde tamamen şarj kaybettiğini belirtti.

Google, resmi destek sayfasında yaptığı açıklamada, güncellemenin batarya voltajını 4.45V’tan 3.95V’a düşürdüğünü, bunun da batarya kapasitesinde yüzde 56 oranında azalmaya neden olduğunu doğruladı. Pil ömründeki düşüşün yanı sıra, cihazlarda aşırı ısınma sorunları da yaşandığı bildirildi.

Buna ek olarak, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) da soruna dikkat çeken bir tavsiye bildirisi yayınladı ve kullanıcıları aşırı ısınma sorunlarını kontrol etmeye çağırdı. Kurum ayrıca geri çağırma bilgilerini paylaşarak, aşırı ısınan bataryaların yangın riski oluşturabileceğini belirtti.

Öte yandan Google, batarya performansında ciddi düşüş yaşayan belirli Pixel 4a cihazları için ücretsiz pil değişim programı başlattı.