Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yemek yapma derdine son veren robot aşçı: Nosh One tüm süreci kendisi yönetiyor

Nosh Robotics, yemek yapma sürecini baştan sona tek başına yürütebilen 1.499 dolarlık yapay zeka destekli yeni asistanı Nosh One'ı tanıttı. Sistem kameralı takip sistemiyle 500'den fazla tarifi hazırlayabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemek yapma derdine son veren robot aşçı: Nosh One tüm süreci kendisi yönetiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 09:43

Nosh Robotics tarafından geliştirilen yeni destekli mutfak aleti, yemek hazırlama sürecini tamamen otomatikleştirmeyi hedefliyor. Geliştirilen sistem, kendi kendine yemek pişirebilen akıllı bir ev aleti olarak kullanıcılara hizmet veriyor.

Yemek yapma derdine son veren robot aşçı: Nosh One tüm süreci kendisi yönetiyor

0:00 95
HABERİN ÖZETİ

Yemek yapma derdine son veren robot aşçı: Nosh One tüm süreci kendisi yönetiyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Nosh Robotics tarafından geliştirilen yeni yapay zeka destekli mutfak aleti, kendi kendine yemek pişirebilen akıllı bir ev aleti olarak yemek hazırlama sürecini tamamen otomatikleştirmeyi hedefliyor.
Kullanıcıların malzemeleri cihaza yerleştirip tarifi seçmesi yeterli oluyor; robot aşçı otomatik olarak malzemeleri ekliyor, yemeği karıştırıyor ve süreci yönetiyor.
Cihazın kamerası ve yapay zeka teknolojisi sayesinde içerikler anlık olarak izleniyor ve tüm işlemler dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan tamamlanıyor.
Akıllı telefon uygulaması bildirim göndermenin yanı sıra tarif görüntüleme, düzenleme ve öğün planlama imkanı sunuyor.
Mevcut 500'den fazla yemek seçeneğine ek olarak, kullanıcılar kendi tariflerini de ekleyebiliyor ve yapay zeka doğal dille anlatılan ölçülere göre yeni tarifler oluşturabiliyor.
Şu anda Kickstarter'da ön siparişte olan robot aşçının başlangıç fiyatı 1.499 dolar (yaklaşık 66 bin TL) ve teslimatların yaz aylarında başlaması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

The Verge sitesinin haberine göre, kullanıcıların tek yapması gereken malzemeleri cihazın tepsisine yerleştirmek ve istenen tarifi seçmek. Ardından robot aşçı devreye giriyor. Malzemeleri tam zamanında tencereye ekliyor, yemeği karıştırarak süreci yönetiyor. Cihazın kamerası ve yapay zeka teknolojisi sayesinde içerikler anlık olarak izleniyor.

Bütün işlemler dışarıdan hiçbir müdahaleye gerek kalmadan tamamlanıyor. Yemek hazır olduğunda akıllı telefon uygulaması üzerinden kullanıcıya anında bildirim gönderiliyor.

Yemek yapma derdine son veren robot aşçı: Nosh One tüm süreci kendisi yönetiyor

500'DEN FAZLA YEMEK SEÇENEĞİ VAR

Uygulama sadece bildirim göndermekle kalmayıp tarifleri görüntülemek, düzenlemek ve öğünleri planlamak amacıyla da kullanılabiliyor. Halihazırda 500'ün üzerinde farklı yemeği yaptığı belirtilen cihaza isterseniz kendi tariflerinizi de ekleyebiliyorsunuz.

Üstelik sadece ne pişirmek istediğinizi doğal bir dille anlatmanız yeterli oluyor. Sistemin yapay zekası anlattığınız ölçülere ve malzemelere göre sizin için yepyeni bir tarif oluşturabiliyor.

Yemek yapma derdine son veren robot aşçı: Nosh One tüm süreci kendisi yönetiyor

Şu anda Kickstarter platformu üzerinden ön siparişe açılan robot aşçının başlangıç fiyatı 1.499 dolar (yaklaşık 66 bin TL) olarak belirlendi. Firmadan yapılan açıklamaya göre ön sipariş verenlere teslimatların yaz aylarında başlaması planlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram bu kelimelerle arama yapan çocukların ailelerine haber verecek
ETİKETLER
#yapay zeka
#Otomasyon
#Robot Aşçı
#Akıllı Mutfak Aleti
#Nosh Robotics
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.