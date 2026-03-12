Yemek yapma derdine son veren robot aşçı: Nosh One tüm süreci kendisi yönetiyor

Nosh Robotics tarafından geliştirilen yeni yapay zeka destekli mutfak aleti, yemek hazırlama sürecini tamamen otomatikleştirmeyi hedefliyor. Geliştirilen sistem, kendi kendine yemek pişirebilen akıllı bir ev aleti olarak kullanıcılara hizmet veriyor.

The Verge sitesinin haberine göre, kullanıcıların tek yapması gereken malzemeleri cihazın tepsisine yerleştirmek ve istenen tarifi seçmek. Ardından robot aşçı devreye giriyor. Malzemeleri tam zamanında tencereye ekliyor, yemeği karıştırarak süreci yönetiyor. Cihazın kamerası ve yapay zeka teknolojisi sayesinde içerikler anlık olarak izleniyor.

Bütün işlemler dışarıdan hiçbir müdahaleye gerek kalmadan tamamlanıyor. Yemek hazır olduğunda akıllı telefon uygulaması üzerinden kullanıcıya anında bildirim gönderiliyor.

500'DEN FAZLA YEMEK SEÇENEĞİ VAR

Uygulama sadece bildirim göndermekle kalmayıp tarifleri görüntülemek, düzenlemek ve öğünleri planlamak amacıyla da kullanılabiliyor. Halihazırda 500'ün üzerinde farklı yemeği yaptığı belirtilen cihaza isterseniz kendi tariflerinizi de ekleyebiliyorsunuz.

Üstelik sadece ne pişirmek istediğinizi doğal bir dille anlatmanız yeterli oluyor. Sistemin yapay zekası anlattığınız ölçülere ve malzemelere göre sizin için yepyeni bir tarif oluşturabiliyor.

Şu anda Kickstarter platformu üzerinden ön siparişe açılan robot aşçının başlangıç fiyatı 1.499 dolar (yaklaşık 66 bin TL) olarak belirlendi. Firmadan yapılan açıklamaya göre ön sipariş verenlere teslimatların yaz aylarında başlaması planlanıyor.