Instagram bu kelimelerle arama yapan çocukların ailelerine haber verecek

Özellikle sosyal medya ve online oyun etkileri sebebiyle artan kendine zarar verme ve zararlı madde etkileriyle ilgili Japonya'da dikkat çeken bir adım atıldı. Tüm dünyada çocuklara yönelik sosyal medya uygulamalarının verdiği zararların tartışıldığı ve dava konusu olduğu bir dönemde Instagram dikkat çeken bir adım atmak zorunda kaldı.

BU KELİMELER INSTAGRAM'DA ARATILIRSA AİLEYE HABER VERİLECEK

Instagram'ın Japonya şubesi, ülkede intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucuyla ilgili "tekrarlı aramalar yapan" 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların, ebeveynlerini uyaracak.

Ulusal basındaki habere göre, şirketin Japonya'daki şubesi yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

META "ÇOCUKLARA VERİLEN ZARAR" KONUSUYLA YARGILANIYOR

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.