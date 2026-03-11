Menü Kapat
Benim Sayfam
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Instagram bu kelimelerle arama yapan çocukların ailelerine haber verecek

Instagram 13-17 yaş arası ergenlerin güvenliği için aldığı önlemleri sıkılaştırıyor. Meta'nın çocuklara verdiği zararlar iddiasıyla yargılandığı bir dönemde tartışmalar sürerken gelen böyle bir adım dikkat çekti. Japonya'da ergenlerin Instagram aramalarında eğer bu kelimeler yer alırsa ebeveynlerine haber gidecek.

Instagram bu kelimelerle arama yapan çocukların ailelerine haber verecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 18:04

Özellikle sosyal medya ve online oyun etkileri sebebiyle artan kendine zarar verme ve zararlı madde etkileriyle ilgili Japonya'da dikkat çeken bir adım atıldı. Tüm dünyada çocuklara yönelik sosyal medya uygulamalarının verdiği zararların tartışıldığı ve dava konusu olduğu bir dönemde Instagram dikkat çeken bir adım atmak zorunda kaldı.

Instagram bu kelimelerle arama yapan çocukların ailelerine haber verecek

BU KELİMELER INSTAGRAM'DA ARATILIRSA AİLEYE HABER VERİLECEK

Instagram'ın Japonya şubesi, ülkede intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucuyla ilgili "tekrarlı aramalar yapan" 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların, ebeveynlerini uyaracak.

Ulusal basındaki habere göre, şirketin Japonya'daki şubesi yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

Instagram bu kelimelerle arama yapan çocukların ailelerine haber verecek

META "ÇOCUKLARA VERİLEN ZARAR" KONUSUYLA YARGILANIYOR

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

ETİKETLER
#madde bağımlılığı
#Çocuk Güvenliği
#Sosyal Medya Etkisi
#Kendine Zarar Verme
#Instagram Japonya
#Teknoloji
