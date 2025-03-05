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 | Ömer Faruk Dogan

Yeni 11. Nesil iPad oldukça uygun fiyatlı, ama büyük bir eksikliği var

Apple, uzun bir aranın ardından yeni bir temel model iPad'i piyasaya sürdü. 2025 model 11. Nesil iPad, A16 çipi, 128 GB başlangıç depolama alanı ve geliştirilmiş performansıyla dikkat çekiyor. 16 bin 999 TL'den başlayan fiyatıyla en uygun fiyatlı Apple cihazlarından biri olan yeni iPad, kullanıcıların 'büyük bir eksiklik' olarak değerlendirdiği bir özellikten yoksun olarak geliyor.

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Yeni 11. Nesil iPad oldukça uygun fiyatlı, ama büyük bir eksikliği var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 14:48

Apple, iki yılı aşkın bir süredir ilk kez yeni bir temel model iPad piyasaya sürdü. Şirket, 11. Nesil iPad cihazını 4 Mart Salı günü bir basın bülteniyle duyurdu. Cihaz, 16 bin 999 TL'lik satış fiyatıyla Apple ekosistemine giriş yapmak isteyenler için oldukça uygun bir seçenek.

Ancak 11. Nesil iPad, Apple'ın son zamanlarda piyasaya sürdüğü diğer ürünlerin aksine, yapay zeka özelliğine sahip değil. Bunun sebebi ise, A16 işlemciyi kullanması (MacBook ve iPad'lerde Apple Intelligence özelliğinin çalışması için M serisi işlemciler gerekiyor).

2025 11. Nesil iPad

11. NESİL IPAD NELER SUNUYOR?

Yeni iPad, güncellenmiş A16 işlemcisi ile geliyor ve 'başlangıç depolama alanını iki katına çıkararak' 128 GB dahili hafıza sunuyor. 512 GB'lık modeli 31 bin 999 TL olan cihaz, Türkiye'de 12 Mart itibarıyla mavi, pembe, sarı ve gümüş renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Cihaz, piyasaya sürüldükten sonra Apple Intelligence desteğine sahip olmayan tek yeni iPad olarak kalacak. Apple'ın aynı gün duyurduğu yeni iPad Air, yapay zeka destekli özellikleri barındırıyor ve geçen yıl piyasaya çıkan iPad Mini ile iPad Pro'da da durum aynı.

Yani özetlemek gerekirse; en yeni iPad'i satın almaya kalkarsanız, yapay zekadan mahrum kalıyorsunuz. Apple Intelligence'ı kullanmak istiyorsanız; Mini, Air veya Pro modellerden birini seçmeniz gerekiyor

iPad 11. Nesil

2025 IPAD 11 (A16) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 11 inç, 1640 x 2360, 500 nit, IPS
  • İşlemci: Apple A16 çip (5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)
  • Bellek: 6GB RAM
  • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
  • Arka kamera: 12 Megapiksel geniş kamera f/1.8,4K@24/25/30/60fps,gyro-EIS
  • Ön kamera: 12 Megapiksel, f/2.4, 122˚ (ultra geniş açılı)
  • Bağlanabilirlik: eSIM desteği, WiFi 6(802.11ax), Bluetooth 5.3
  • Batarya:28.93 Wh Li-Po (Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme)
  • İşletim sistemi: iPadOS 18
  • Boyut: 248.6 x 179.5 x 7 mm, 477 g
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Sıkça Sorulan Sorular

Apple Intelligence nasıl kullanılır?
Apple Intelligence, uyumlu iPhone, iPad ve MacBook modellerinde Ayarlar bölümündeki "Apple Intelligence ve Siri" kısmından etkinleştirildikten sonra kullanılabilir. Ancak Türkçe desteğine sahip olmadığını belirtmekte fayda var.
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#Teknoloji
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