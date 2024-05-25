Yeni Android güncellemesi, kaybolan TV kumandasını elinizle koymuş gibi bulacak

25 May 2024 17:23 - Güncelleme : 25 May 2024 17:23

En son Android güncellemesi ile Google TV'ye eklenen faydalı bir özellik, kaybolan kumandaları bulmayı kolaylaştıracak. Android Authority, geçtiğimiz hafta düzenlenen Google I/O konferansında duyurulan Android 14 TV beta sürümünün, yeni bir "kumandamı bul" özelliğine referanslar içerdiğini bildirdi.

Güncelleme içinde bulunan bir metin dizisi şu şekilde:

"Google TV'nizde, kumandanızda 30 saniye boyunca bir ses çalmak için basabileceğiniz bir düğme bulunmaktadır. Bu özellik sadece desteklenen Google TV kumandalarında çalışır. Sesi durdurmak için kumandanızdaki herhangi bir düğmeye basabilirsiniz."

AFTVNews'in aktardığına göre, bu mesaj aynı zamanda bu ayın başlarında ABD'de Walmart tarafından piyasaya sürülen Onn Google TV 4K Pro'da da görüntülendi ve cihazın yeni kumanda bulma özelliğini desteklediği belirtildi. Ayrıca bu özellik için bir etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği ve sesi test etmek için bir düğme de mevcut.

KUMANDA SES ÇIKARIYOR VE LED IŞIĞINI YAKIYOR

Kumanda bulma özelliği, cihazın yayın kutusunun önündeki bir düğmeye basılarak etkinleştirilebiliyor. Bu işlem sonrası, eğer kumanda 9 metre mesafede ise bip sesi çıkararak ve küçük bir LED ışığını yanıp söndürerek kendini belli ediyor.

Android 14'te yer alan kumanda bulma desteği, bu özelliğin Walmart'a özel olmadığını ve diğer Google TV cihazlarına da geleceğini gösteriyor. Fakat kötü haber şu ki, yerleşik hoparlör içermeyen eski Google TV kumandaları bu özelliği destekleyemeyecek.

Google, Android 14 TV güncellemesinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı ve hangi cihazların destekleneceği konusunda net bir bilgi paylaşmadı.