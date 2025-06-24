Yeni KAAN paketi ambargoları dağıttı! Resmen hayran oldular

Türkiye'nin yerli büyük projesi KAAN savaş uçağı için ASELSAN tarafından geliştirilen mühimmatlar birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Yerli mühimmat paketi, Paris Air Show'da tanıtıldı. Uluslararası basın, Ankara'nın dışa bağımlılığını azalttığını vurguladı.

Fransa'daki 55. Paris Havacılık Fuarı'nda ASELSAN’ın yerli ve milli ürünleri sergilendi. Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN için geliştirilen ASELSAN'ın mühimmatları, radarlar, elektro-optik sistemler ve anti-drone sistemlerinin de yer aldığı havacılık sektörüne yönelik farklı ürünler sergilendi. Endonezya’nın KAAN savaş uçağına ilgisi aynı zamanda yerli mühimmatlara da ilgiyi arttırdı.

Uluslararası basın, ASELSAN'ın, KAAN için tamamen yerli geliştirilmiş hassas güdümlü mühimmat paketini tanıttığını okuyucularıyla buluşturdu.

"KAAN BAĞIMSIZ VURUCU BİR PLATFORM"

Paris Air Show 2025'te tanıtılan bu yerli mühimmat sisteminin, Türkiye'nin savunma sanayindeki özgünlüğünü pekiştirdiği belirtilen analizde KAAN'ı sadece bir uçak olarak değil; tam işlevsel, bağımsız bir vurucu platform olarak öne çıktığı belirtildi.

TOLUN MÜHİMMATINA İLGİ

Ankara'nın, havacılıkta dışa bağımlılıktan kurtularak hem kendi güvenliğini güçlendirdiği hem de savunma teknolojisi alanında yeni ortaklıklar için zemin hazırladığı ifade edildi.

TOLUN & TOLUN IIR, Gözde mühimmat kitinin teknik özelliklerine yer verilen haberde mühimmat paketinin KAAN'ın iç silah bölmeleriyle uyumlu olarak tasarlandığı ifade edildi. TOLUN bombası, 2023'te AKINCI insansız hava aracı ile 80 km üzeri mesafede, 3 m'den daha hassas doğrulukta test edildiği belirtildi.



KARABAĞ'DA BAŞARIYLA KULLANILDI

LGK kitlerinin Karabağ'da başarıyla kullanıldığı vurgulandı. Tüm bu sistemlerin, KAAN'ın gövdesine hızlı entegrasyonını kolaylaştırdığı ve uçaklara saha içi yetenek kazandırdığı ifade edildi. Türkiye'nin tam yerlilik hedefinin batı menşeli sistemlere bağımlılığı ve olası ambargoları ortadan kaldırdığı vurgulandı.

