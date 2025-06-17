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 | Baran Aksoy

Herkesin gözü KAAN'da... Endonezya ihracatının ardından heyecanlandıran sözler! O tarih işaret edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın ihracatına yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu. KAAN ihracatı için farklı görüşmelerin sürdüğünün aktaran Demiroğlu, "Umarım bu yıl ya da gelecek yılın başında Endonezya kadar büyük bir haberi duyarız" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 17:15

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget'de düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda, uluslararası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ENDONEZYA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Endonezya'nın 48 adet KAAN savaş uçağına yönelik alım planına dair soruya cevap veren Demiroğlu, uçak adedi ve teknoloji transferi gibi önemli başlıkların netleştirildiğini, detayların belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü ve bu süreci önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Herkesin gözü KAAN'da... Endonezya ihracatının ardından heyecanlandıran sözler! O tarih işaret edildi

KAAN'A DUYULAN GÜVENİN KANITI

Endonezya’nın KAAN için verdiği siparişin, Türkiye’ye, Türk havacılık sanayisine ve KAAN projesine duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Demiroğlu, “Geçmişteki projelerimiz ve güvenlik güçlerimize teslim ettiğimiz ürünler güvenin temelini oluşturdu. Türk Hava Kuvvetleri'nin de KAAN’ı tercih etmesi uçağın güvenilirliğini ortaya koyuyor” dedi.

Herkesin gözü KAAN'da... Endonezya ihracatının ardından heyecanlandıran sözler! O tarih işaret edildi

KAAN'IN İHRACATIYLA İLGİLİ FARKLI ÜLKELERLE DE TEMASLAR VAR

Endonezya'nın 48 adet KAAN siparişiyle aynı zamanda ciddi bir yatırım da yaptığına işaret eden Demiroğlu, teknoloji transferinin seviyesinin gelecek aylarda belirleneceğini dile getirdi. Demiroğlu, KAAN'ın ihracatına yönelik farklı ülkelerle de görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İsim vermek istemem ama Körfez'den diyebilirim. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Umarım bu yıl ya da gelecek yılın başında Endonezya kadar büyük bir haberi duyarız." dedi.

"KAAN'I AVRUPA ÜLKELERİNE SUNMAK İSTER MİSİNİZ?"

"KAAN'ı Avrupa ülkelerine sunmak ister misiniz?" sorusuna karşılık Demiroğlu, dost ülkelere ellerindekini vermekten çekinmeyeceklerini söyledi. Demiroğlu, IDEF 2025'te tüm platformlarını sergileyeceklerini ve fuarda bazı sözleşmelerin imzalanacağını ifade etti.

Herkesin gözü KAAN'da... Endonezya ihracatının ardından heyecanlandıran sözler! O tarih işaret edildi

"TÜRKİYE YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİYLE AVRUPA'YA YARDIMCI OLABİLİR"

Avrupa'ya ürün sağlama noktasında Türkiye'nin yüksek üretim kapasitesiyle yardımcı olabileceğini anlatan Demiroğlu, "Airbus, Boeing, Leonardo'ya tedarik sağlıyoruz. Bazı bürokratik yavaşlıklar var, onları aşmaya çalışıyoruz." dedi. Demiroğlu, HÜRJET'le ilgili odak noktalarının, uçağı İspanya'dan öteye, Latin Amerika'ya ve diğer NATO ülkelerine taşımak olduğunu aktararak, iki prototipin uçuşlarına devam ettiğini, üretimin sürdüğünü kaydetti. "Baykar'la TUSAŞ'ın resmi bir işbirliği var mı?" sorusuna ilişkin Demiroğlu, "Baykar'la işbirliği içindeyiz ancak bu işbirliği resmi değil, olmak zorunda da değil. Ürettiğimiz platformlar birbirini tamamlayıcı" cevabını verdi.

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#Ekonomi
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